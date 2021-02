Bárbara Mori celebra su cumpleaños 43 con estilo

Hablando de tu experiencia en cine, durante este periodo de pandemia terminaste de escribir un guión propio, ¿qué nos puedes contar al respecto?

Sí, justo aproveché este encierro para dejar fluir mi creatividad. Desde hace muchísimos años he tenido el gusanito de querer dirigir algo. Llevo ya 25 años actuando y he sido dirigida muchas veces, pero tengo esa sensación de que quiero estar detrás de las cámaras también. Escribí este guión que está muy inspirado en muchas cosas que viví en mi infancia, y lo estoy levantando para ver si lo puedo realizar como directora este año o el que viene.

¿Hubo algo en especial durante este tiempo que hizo que te enfocaras en terminarlo?

Como te dije, siempre he tenido ese gusanito de dirigir, pero no me había puesto a escribir un guión. Mi pareja es director, escritor y productor, él me inspiró mucho para sentarme a hacerlo. Me preguntó por mis sueños y le dije que uno era ese, entonces me dijo: “Ponte a escribir”. Básicamente me motivó a escribirlo, y aproveché esta temporada de pandemia, que fue ideal porque me permitió dedicarle el tiempo necesario y lo acabé.

Ahora que mencionas a Fernando Rovzar, ¿hay planes para trabajar con él en algún proyecto?

Ya trabajamos juntos cuando hicimos Amor, dolor y viceversa, que fue cuando nos conocimos, él era el productor, pero obviamente como director quiero que me dirija, entonces estamos pensando en hacer algo más adelante.

En tus redes sociales hemos visto mucho a tu perrito y un gato, ¿siempre has sido una pet lover?

Siempre he sido una amante de los animales. Ostin, el perrito que mencionas, ya lleva casi 14 años conmigo, y el gatito tiene un año y medio más o menos con nosotros.