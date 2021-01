Clausuran restaurante Sonora Grill tras abrir sus puertas

Debido a la crisis económica que se está viviendo, alrededor de 600 restauranteros firmaron un desplegado para que puedan abrir las puertas de sus establecimientos a pesar del semáforo rojo, entre ellos Sonora Grill.

El pasado lunes, una de sus sucursales ubicada en el Centro Comercial Miyana, en la CDMX, fue clausurada por personal de la alcaldía Miguel Hidalgo y del Invea, así lo compartieron en un comunicado vía Twitter.

Foto: @rodpac (TW)

«Lamentamos profundamente que exista el criterio para clausurar un establecimiento que se preocupa por conservar en EXCELENCIA todas las medidas de inocuidad ante la crisis sanitaria y que da empleo directo a más de 110 familias y 100 de manera indirecta; en contraste, existen diferentes espacios en la misma alcaldía con ambulantes sin ninguna protección ni cuidado, en donde se acumula gente con el riesgo de proliferar los contagios y que no tienen sanción ni supervisión absoluta, como ejemplo está el tianguis del Parque Lincoln», afirmó la cadena de restaurantes.

De acuerdo con Forbes México, el CEO de Sonora Grill, Ricardo Añorve, aseguró que abrir sus establecimientos en semáforo rojo no es pura rebeldía, sino un grito de auxilio para garantizar la supervivencia de la cadena, «Decidimos abrir no por un tema de rebeldía, no nos dedicamos a eso, a estar en contra de nada ni de nadie, nos dedicamos a trabajar, a ser empresarios y a generar empleos; hoy es una forma de alzar la voz».