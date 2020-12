Conoce a Alan Duarte, uno de los «gurús» de moda más importantes del país

La imagen personal es y siempre será de gran importancia, ya que gracias a un manejo correcto de ésta puedes llegar a alcanzar distintos objetivos como entrar al trabajo de tus sueños. Sí, y es que en la actualidad cuando realizas una entrevista, además de verificar que tengas los conocimientos necesarios para realizar el trabajo, un punto importante es la imagen que proyectas, ya que puede decir mucho de tus hábitos personales.

Conociendo esta información y ya que estamos a nada de terminar 2020, época en la que muchas personas se proponen nuevas metas, entre éstas mejorar la imagen, es que recurrimos a un experto en asesoría de imagen, además de que es editor de revistas, conferencista y TV host: estamos hablando de Alan Duarte, Consultor en Imagen y Fashion Coach, quien nos contó de la gran importancia de su trabajo y nos dio algunos tips para siempre sobresalir y brillar.

¿Qué hace un consultor de imagen?

Alan Duarte: Un consultor de imagen se encarga de potencializar la imagen de personas públicas y comunes, y de algunas identidades de marca de empresas. En mi caso me dedico más a personas públicas, ya sean celebridades, políticos o empresarios. Me encargo de potencializar su imagen y que la percepción a las demás personas sea poderosa por medio de la ropa y del estilo que representan. Les ayudo a que lo hagan de la mejor manera, respetando su estilo, identidad y esencia.

¿Por qué como personaje público es importante tener un consultor de imagen?

Alan Duarte: Por el hecho de que todos los que tenemos redes sociales estamos expuestos a la opinión pública. Imagínate a alguien que tiene ese tipo de proyección en medios de televisión, impresos, radio; aunque pareciera que no se ven en radio, en estos momentos las redes sociales se encargan de exhibir a todos, por esa razón debemos contratar a un consultor en imagen para que te ayude a saber cómo explotar tu estilo, esencia, y cómo saber ser la mejor versión de ti mismo.

¿Cómo nos ayuda nuestra imagen personal a alcanzar nuestros objetivos profesionales?

Alan Duarte: Más que ayudarte es como un escalón, porque obviamente debes tener capacidades intelectuales para poder sobresalir; la ropa solamente es como una herramienta que te ayuda a aparentar, lucir una esencia de lo que eres profesionalmente o de lo que eres como persona; obviamente debemos saber explotar el estilo que te caracteriza, y con base en eso te va a ayudar a dar la mejor impresión ante los demás, por eso es como una herramienta muy fuerte. Luego llegan a decir que viene muy de la mano al cumplimiento de objetivos, pero solamente se trata de eso, una herramienta importante que se basa en lo que eres personal o intelectualmente.

¿Cuáles son las claves para que tu imagen personal sea de impacto?

Alan Duarte: Lo más importante en este caso es saber conocer tu cuerpo, tu esencia, y saber identificar cuál es el estilo que te representa, ya que muchas veces el querer adoptar modas pasajeras lo único que propicia es que pareciera que las personas se están disfrazando y que se sientan incómodas, provocando que los atuendos no sean como ad hoc a la actividad profesional a la que se dedican; debemos saber que la ropa es una herramienta para fortalecer lo que somos desde el interior al exterior, y que los demás tengan una percepción positiva de nosotros.

¿En qué se debe pensar al momento de querer adoptar un nuevo look?

Alan Duarte: Al adoptar un nuevo look debemos tener conciencia de esto mismo que te decía: saber qué estilo somos. Todos tenemos un estilo primario y uno secundario; para descubrir cuáles son es que necesitamos a un consultor en imagen, el cual te ayuda a conocer esta parte para que sepas adoptar ciertos elementos para que fortalezcas esta parte de tu imagen, y de las cosas que vienen en tendencia elijas ciertos elementos que te ayuden a impulsar tus atuendos y la percepción que tienen los demás de ti.

¿Cómo puedes saber qué estilo te conviene más adoptar y cuál no?

Alan Duarte: Debemos tener en cuenta a la hora de adoptar o descubrir tu estilo qué es lo correcto; sería saber cuáles son los entornos en los que te desarrollas, conocer cuál es el grupo de personas con el que te frecuentas, y tener claros cuáles son los objetivos que tienes a corto y largo plazo. Lo que de nada sirve es que te disfraces de tendencias: si por ejemplo tu trabajo es algo más serio, en automático vas a chocar con la percepción del grupo en que te desarrollas, ya que pueden decir: “Esta persona no embona en el círculo en el cual nos estamos desarrollando”, entonces lo que debemos hacer es respetar tu esencia, tu estilo y los entornos en los que nos desarrollamos.

¿Cómo llegaste a los programas de TV?

Alan Duarte: Eso fue muy chistoso, me dedicaba antes a las Relaciones Públicas y fue como muy cambiante. Llegué una vez a W Radio, recuerdo que estaba esperando hacer un contacto con Faisy, entonces mientras esperaba, de la producción de un programa de radio me dicen: “Oye, tú te ves interesante” (me gusta vestirme diferente, debo destacar), y después me comentan: “Te ves diferente, ¿qué haces?, es que no llegó un invitado, vas a radio, ¿te avientas?”, a lo que respondí: «¡Sí!». Pues ya iba a esperarme un rato, entonces pregunté que con quién iba y me responden: “Con Martha Debayle”. En ese momento creí que me iba a ir de la fregada porque pues ya ves que hay muchas cosas en el camino, pero la verdad es que me trató muy bien, y ya después gracias a esto salió el programa de W Radio con Paulina Greenham y yo tenía el espacio. De ahí salté a los programas de TV, primero en Guadalajara tenía participaciones en Televisa y otras televisoras pequeñas, después me vengo a la CDMX y empezó el boom en Imagen Televisión, y ya después fue que también inicié en El Heraldo. Al pasar el tiempo les fue gustando mi estilo al hacer cápsulas, y fue cuando me llaman de Estrella TV en LA. Todo eso fue de la mano en un momento en el que creía que quería dedicarme a algo detrás de bambalinas, que no era dar alguna opinión, no me imaginaba que las personas que me escuchaban y les gustaba lo que decía me impulsarían a ser partícipe como una persona pública, lo cual está padre y lo disfruto, pero fue como todo sacado de un día a otro gracias a algo que hacía bien y que disfrutaba mi trabajo.

¿Nos puedes contar sobre tus conferencias y pláticas?

Alan Duarte: ¡Sí, claro! Mis mayores puntos son empresarios, quienes pueden hacer grupos como en este caso de las empresas, y les doy conferencias para potencializar su imagen. Los grupos políticos es como un punto muy fuerte, les brindo todos estos temas de imagen, empoderamiento, cómo usar la ropa a su favor, cómo descubrir las prendas a favor de cumplimientos de objetivos. También doy conferencias a estudiantes, a universitarios, porque te dan como esa chispa y como que absorbes su juventud, por eso no envejezco. Ellos traen otra pila, cada vez son más exigentes y es más difícil tratar de llamar su atención, entonces intento de no dejarlos a ellos para que también vayan descubriendo; si a ellos les encantas, ya son clientes a futuro que sabes que si llegan a tener éxito te van a contratar o te van a buscar.

¿Cuáles son las dudas más comunes que surgen en tus conferencias y pláticas?

Alan Duarte: Pues muchas de ellas es que creen que un consultor de imagen es para personas que sólo tienen mucho dinero, lo cual es un error muy grande, y también me preguntan: “Oye, es que de seguro cobras carísimo”, y no, pues obviamente es de acuerdo con los objetivos que se tengan, el tipo de servicios que contraten, y también dónde estén en ese momento. Otra duda que tienen muchos es cómo adoptan su estilo o cómo lo explotan, porque muchas veces dicen: “Es que me visto según lo que veo en los maniquíes, según lo que veo en las tendencias, lo que veo en las revistas, en redes sociales, en TikTok”, entonces son como esas cuestiones en las que les digo que deben tener en cuenta que una cosa es vestirte para la pasarela o para la foto en redes sociales, y otra para ir a la boda, a la graduación, al antro; deben saber respetar los códigos de vestimenta y a su vez respetar su estilo y esencia.

¿Podrías compartir con nosotros algunos tips de estilo que nunca pasen de moda?

Alan Duarte: Los básicos que todo el mundo debe tener en el armario y que siempre te van a ayudar, así salgan tendencias, pueden ser unos jeans, una chamarra de piel, pantalones de piel, stilettos en el caso de las mujeres, mocasines en el lado de los hombres o zapatos bostonianos; siempre hay que tratar de tenerlos en colores neutros para que le metamos un toque de color con los accesorios y con otras prendas secundarias que levanten tu outfit.

¿En qué te inspiras al momento de crear la identidad y look de una persona?

Alan Duarte: Lo primero que debemos descubrir de ella es qué tanto quiere cambiar de sí, porque hay veces que te dicen: “Quiero un cambio radical”, y les dices la propuesta, les haces la auditoría de todo lo que necesitan y ¿qué pasa?, que te dicen: “No, es que no me toques el cabello, no me cambies el maquillaje, no me destapes tanto o no me cubras tanto», y debemos jugar también por que tengo muchos colegas quienes son mucho de que van, hacen auditoría de clóset y ¿qué es lo que pasa?, tiran todo y empiezan desde cero, y pues no, no se trata de eso. Mi labor y la de todo consultor en imagen es que esa prenda que les gusta y no saben cómo combinarla, les enseñes a utilizarla y explotarla. Entonces con base en esto debes decirles: “Vamos a empezar con esto, cuánto quieres cambiar, cuánto no, y qué prendas quieres conservar, cuáles te voy a decir que tienes que mandarlas a arreglar, cuáles en verdad ya no tienen remedio», y también decirles de una forma coherente y real cuáles son las prendas que necesitan para que puedan fortalecer sus atuendos a lo largo de una gran temporada, no nada más que sea como un año, seis meses, tres meses y después me vuelvan a llamar, no, se trata de que yo les enseñe a ellos, que conozcan, se vistan y se sientan cómodos.

¿Cuáles son las piezas clave que no pueden faltar en tu clóset?

Alan Duarte: Los jeans que no estén como rotos, esta parte es un básico porque los puedes combinar y nadie se va a dar cuenta si ya los usaste 3 veces a la semana o si nunca te los quitaste; también las chamarras de piel son un hit, así te las pongas en la temporada que sea, siempre van a renacer y van a estar presentes. También otra de las cosas que me encantan bastante es que no le teman a los accesorios, luego a veces me critican porque dicen: “Es que traes el sombrero hasta para dormir”, pues no se trata de eso, en este caso es de generarte a ti un punto focal o un ítem característico que los demás te reconozcan, tal vez que digan: “No me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo porque ya lo he visto”, por cierto accesorio que adoptaste o por cierta prenda, y si nos damos cuenta todas las personas públicas hacen ese tipo de trucos para que se acuerden de ellas; lo que considero es que deben invertirle en prendas de calidad, de fibras naturales, y que no compren esta moda que es desechable, pues al fin y al cabo es tirar dinero, dañar el medio ambiente, y la verdad se nota a la hora de ver tu outfit que es una prenda mucho más corriente, que algo mucho más hecho y más estructurado.

Si te interesa saber más sobre Alan Duarte, sus servicios y conferencias, lo puedes contactar por medio de sus redes sociales.

Te dejamos su Instagram: @soyalanduarte y Twitter: @soyalanduarte