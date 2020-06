¡Conoce el secreto para lucir una piel y cuerpo radiante!

En el mercado, existen miles de productos, que sin duda nos prometen muchas cosas, pero al final terminan siendo lo mismo. Y probablemente en este momento estarás pensando «qué va, de nuevo me metí a otra nota de ventas» y antes de que te pongas de malas por el texto, quiero decirte que NO, esto NO es de esas.

via GIPHY

Lo que hoy quiero compartir contigo es un secreto que tanto celebs, como influencers han probado y sino me crees, ve y pregúntale a mi amiga Michelle Salas, que ella es experta en probar y recomendar cosas de C A L I D A D.

En fin, ahora que ya te conté esto y que sigues leyendo, te voy a hablar del secreto mejor guardado. Se trata de un producto, que para empezar es 100% mexicano, por lo que estaría apoyando el producto nacional al tope.

Y como nosotros, los mexicanos, tenemos como principal objetivo cuidar nuestro bienestar físico, mental y espiritual, eso es precisamente lo que ha hecho, querernos y protegernos a todos, incluidas nuestras mascotas.

Ahora, déjame contarte que su producto estrella es el colágeno, SÍ amiga ¡COLÁGENO!. Pero espera que aún no terminó de contarte todo (¿todavía falta?), así es, pues resulta que para que su producto sea aún más increíble, le agregaron ¡matcha!, lo sé, yo también brinqué de felicidad al enterarme.

La creación de estos ingredientes no fue sencillo, pues para lograr la unión perfecta entre matcha y colágeno, tuvieron que cultivarlo en las zonas de Uji, Kioto, Shizuoka y Kagoshima (Japón), las cuales tienen excelentes condiciones para su crecimiento. La niebla que se origina, hace un clima perfecto, el cual protege las hojas del sol y permite que los nutrientes se concentren.

Ahora bien, te contaré un poco más de SESÉN COLÁGENO + MATCHA.

Esta maravilla, es una bomba de antioxidantes y defensas, es la perfecta combinación entre los beneficios de los dos productos, literal tienes lo mejor de dos mundos en uno solo. Y sólo por rematar, el matcha que le agregan es el mejor y más puro del mercado.

Ahora bien, ya te conté un poco de ese, pero no es todo lo que tiene, porque Sesen también pensó en ellos y lanzó SESĒN BLACK, el cual contiene colágeno hidrolizado, cacao, maca, menta y más.

Es conocido como el “Business Collagen” por aquellos hombre intensos y muy activos, con un estilo de vida demandante tanto físico como mental, que requieren de un suplemento natural con un beneficio integral que aporte salud y energía.

Sin duda, sí lo que buscas es un boost de energía, para realizar cualquier actividad, es perfecto para ti.principalmente aquellas que requieran maximizar la concentración y el desempeño diario. Además, aporta un alto contenido proteínico energizante, que estimula el sistema nervioso, mejora la memoria y el rendimiento físico.

Ahora que ya los conoces, queremos que ¡los pruebes!. Así es, nuestros amigos de Sesén nos mandaron algunos de sus productos para que veas por ti mismo lo que son, algo que sin duda amarás.

Para ganar alguno de ellos, tendrás que responder lo siguiente:

-Mencionar un producto en común que tengan los dos productos

-Lugar donde se cultiva Sesén Matcha

Sube tu respuesta a redes sociales con una foto en tu lugar favorito de casa y listo. No olvides mencionarnos al igual que a Sesen.

¡Mucha suerte!