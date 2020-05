Consiente a tu mascota en Hot Sale

Aprovecha las ofertas de Hot Sale y sorprende a tu lomito

¡Llegó Hot Sale 2020! El evento online más grande de México está de regreso con las mejores promociones en línea. Aprovecha este momento para consentir a tu mascota y sorpréndela con increíbles detalles.

Un baño refrescante

Esta temporada de calor ¡es perfecta para un buen chapuzón! Consiente a tu mejor amigo con un refrescante baño. Ten en cuenta que un perro debe bañarse preferentemente cada 15 a 21 días, pues su piel y folículos pilosos no producen demasiada grasa, por lo que si lo bañas seguido puedes producirle resequedad y ocasionar seborrea.

Una rica carnaza

Las carnazas son bastante útiles para proteger la higiene dental de tu lomito, pues son de gran ayuda para controlar la placa y el sarro en sus dientes gracias a la formación de saliva que producen. Además, son una opción muy divertida para los ellos y pueden usarlas a diario. Eso sí, no olvides tener en cuenta que necesitan cambiarse con regularidad porque, con el tiempo, estos juguetes pueden acumular bacterias.

¡Juguetes increíbles!

Jugar con tu perro no sólo es una forma de reforzar el vínculo que tienes con él, también le ayudará a desarrollar su inteligencia. No hay reglas que indiquen cuántos o qué clase de juguetes debe tener un perro, pero lo recomendable es que tenga mínimo tres. Los juguetes para perros servirán para liberar amplias cargas de estrés y tristeza provocadas por la soledad cuando no te encuentres a su lado o por alguna molestia física.

Un gran paseo

¡A qué perro no le encanta salir a pasear! Es una excelente manera de convivir con tu mascota y además contribuye a darle una vida mejor. Son varias las ventajas de sacar a pasear a tu perro, comenzando por el hecho de que al hacerlo ayudas a reforzar el vínculo que tienes con él, lo ayudas a dormir mejor como resultado del ejercicio que realiza, mejoras su sociabilidad y reduce sus niveles de estrés. No importa si de momento sólo pueden darle un par de vueltas a la cuadra, ¡para él será lo máximo!

Una camita para descansar

Las camas para perro le proporcionan a tu mascota calidez, apoyo y una sensación de seguridad que contribuyen a un mejor descanso. Específicamente, una cama para perro le brinda a tu mascota aislamiento contra el calor y frío de las diferentes temporadas del año, además le permite tener un espacio personal donde pueden relajarse y sirve de soporte para perros mayores o con problemas articulares.

