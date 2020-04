Descubre cómo preparar un café dalgona

View this post on Instagram

Receta Café Dalgona ☕ bebida viral #tiktok / guarda la receta para saber qué te gusto 😍 . INGREDIENTES (1 a 2 Tazas): . ✌️ 2 Cucharadas de Café Instantáneo *sin crema y sin azúcar 🍬 2 Cucharadas de Azúcar ♨️ 2 Cucharadas de Agua Caliente 🥛1 a 2 Tazas de Leche (220 a 500 ml) ❄️ Hielo al gusto . Etiquetanos @instabrows.mx para que nos presumas el tuyo . FAQS 🤩 Le llaman #DalgonaCoffee porque su aspecto es similar al de un dulce de Corea del Sur. . El truco está en la espuma (nada que no se resuelva con una batidora) . Vuelve tu #CafeDalgona irlandés y añade de 1 a 2 cucharaditas de licor de café en tu mezcla 🥃 . Receta y video de: @katastrofalacocina 💝