Entérate del nuevo sencillo de Sánchez Dub, titulado «Deep Sound»

Deep Sound

El silencio es la raíz de todo, on and off, desconectarse de pensamientos no reales, un espiral hacia el vacío donde infinitas voces mandan mensajes en silencio. “Deep Sound” escuchará tus voces internas, la verdad. Dejar ir todo en silencio.

Sánchez Dub presenta «Deep Sound», una canción producida por él mismo y Sergio Acosta Russek, mezclada por Jack Lahaha y con la colaboración de Adryanna Cauduro en la voz.

Es una pieza introspectiva que abre el panorama musical que estará presente en su próximo EP.

Andrés Sánchez, bajista mejor conocido como Sánchez Dub, tiene un estilo definitivo que fusiona ritmos electrónicos y programación digital con armonías de dub, delays y reverberación. Su carrera comenzó en 1995 cuando cofundó Titán y lanzó el álbum Karate Mix. Hoy es pionero en la escena musical mexicana, su síntesis de música africana, latina y caribeña con ritmos electrónicos abrió lo que era una vez una ruta inhóspita en México.

Sánchez Dub comenzó en 2000 a trabajar como productor; actualmente es dueño de una productora musical llamada HAMACA MUSIC, componiendo música para comerciales, televisión, teatro y cine.

Hoy en día es parte del equipo de Estudios Panoram y es integrante de Zoé desde 2011.

Ver esta publicación en Instagram Música de Fondo. @zoetheband foto @tonifrancois Una publicación compartida de Sanchez (@sanchezdub) el 18 Mar, 2020 a las 7:55 PDT

Conoce más de Sánchez Dub en: