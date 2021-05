¡Guía para fanáticos! ¿Qué es el Multiverso de DC Comics?

Recientemente estamos viendo mucha parte del Multiverso DC en televisión y se habla mucho de él también de cara al futuro del universo expandido del cine. Su significado puede ser difícil de entender, ya que el Multiverso DC abarca un sinfín de tierras alternativas conectadas entre sí para poder viajar de una a otra. Pero ahora te explicaremos qué es y la razón por la que se utiliza este concepto.

Inicios: Primeros destellos de la existencia de un Multiverso (Edad de Oro)

En los años 30 y 40 los héroes empezaron a aparecer en los cómics. Superman en Action Comics, Batman en Detective Comics o Capitán Marvel (Shazam!) en Whiz Comics. Para el All-Star Comics #3 en 1940, ya se había creado el primer grupo de héroes juntando personajes de varios cómics con el fin de hacerlos más famosos (La Sociedad de la Justicia de América “JSA”).

Luego, en el World’s Finest Volúmen 1 Número 1, Superman y Batman compartieron portada, pero no fue sino hasta 1952 con el #76 del Vol.1 de Superman que estos dos vivieron una aventura juntos.

Con este cómic se dejó claro que no se trataba de universos diferentes, sino que convivían en uno solo. Algunos antes de esto pensaban que era imposible porque Superman siempre buscaba más la ciencia ficción y en Batman todo era más mundano. Un año después en 1953, Wonder Woman estrenó en su número 59 un cómic que sentaría las bases para el concepto Multiverso. Lo bueno del Multiverso DC es que al haber una cantidad infinita de Tierras podemos encontrarnos con innumerables representaciones de los personajes. En este cómic de La Mujer Maravilla, Diana es transportada hacia un mundo que no es el suyo, pero semejante, aunque más avanzado. Allí conoce a Tara Terruna, una mujer idéntica a ella. Esta historia fue la que sentó las bases del Multiverso DC, ya que es la primera vez que se habla de la existencia de estas Tierras en los cómics de DC y su funcionamiento de poseer dobles de otros mundos.

Expansión y explicación del Multiverso DC. La Edad de Plata

En los próximos años surgió la creación de muchos nuevos héroes y la reescritura de los orígenes de algunos otros como la Trinidad de DC. Para estos años el Flash de Barry Allen ya había sido creado, pero mucho antes que él había estado el de Jay Garrick. Este otro Flash se había juntado con la Sociedad de la Justicia de América en 1940 de la mano del artista Gardner Fox. El mismo Gardner fue el indicado para traer una de las historias más importantes de DC. Él juntó al Flash de Barry Allen con el de Jay Garrick en una misma historia.

Cuando Flash conoció a Flash

“The Flash Vol. #123, El Flash de dos mundos” explica la historia de cómo Barry Allen logra viajar a la Tierra de Jay. Lo interesante de todo esto es que ellos dos se conocieron y Barry lo conocía a él, pero Jay a él no. Esto se debe a que, para Barry, Jay era un héroe de cómic, como ellos lo son para nosotros. Esta parte de la historia tiene hasta su propia explicación lógica dentro del Multiverso DC.

¿Cómo funcionan las Tierras del Multiverso DC?

El concepto de Tierras paralelas funciona de la siguiente forma: cada uno de los diferentes universos vibra con una frecuencia específica, la cual los mantiene alejados. Pero hay individuos de cada universo (sonidos) capaces de romper la vibración o traspasarla vibrando a la misma frecuencia que el otro Universo.

Explicar el porqué Garrick existía en el mundo de Barry es sencillo. Gardner también existe en el mundo de Barry y tuvo un sueño sobre el otro Universo, donde le llegó la idea del Flash de Jay Garrick. Así que él no sabía que existía otro mundo, sino que lo soñó y lo dibujó más adelante.

La primera Crisis del Multiverso en DC

Tanto fue el éxito de esta historia que no se tardó en crear un crossover más grande juntando ambas Ligas. La JSA de la Edad de Oro y la Liga de la Justicia de América. En el Vol.1 #21 de la LJA y en el Vol.1 #22 de la JSA transcurrió esta historia de dos números: Crisis en Tierra-Uno y Crisis en Tierra-Dos. Esto ayudó a que los personajes de la Edad de Oro tuvieran nuevas historias que los conducirían a la Edad Actual. Esto permitió arreglar errores de continuidad e involucrar sucesos históricos en el Multiverso para transformarlos en otros eventos y que los lectores no se sintieran relacionados, ya que se trataba de una historia alternativa.

Soluciones

Los errores de continuidad de la Edad de Oro fueron solucionados con la explicación de que son diferentes Tierras en las que la Edad de Oro transcurre. Este es uno de los elementos más importantes de DC y es por eso que siempre que aparece el Multiverso es para solucionar errores del pasado.

La JLA iba creando en sus cómics más Tierras paralelas, ya que la empresa distribuidora fue adquiriendo compañías como Fawcett Comics, Quality Comics, Charlton Comics y WildStorm Studios. Esto trajo los personajes de Tierra-S de Shazam, los de Tierra-X como los Freedom Fighters, Blue Beetle, The Question o Captain Atom. Hasta la década de los 70 las historias individuales de nuevos héroes que iban surgiendo en la compañía se decía que formaban parte de alguna Tierra del Multiverso, algo parecido a lo que pasa actualmente con los productos Live Action. Aunque después de todo la mayoría de estos cómics no fueron catalogados por ningún lado y nunca se mencionó de nuevo si pertenecían a alguna Tierra.

Crisis en Tierras infinitas: El evento que redefiniría el Multiverso DC

Con motivo del 50 aniversario de DC, en 1985 Marv Wolfman preparó un cómic que cambiaría todo y era una oportunidad perfecta para perfeccionar todo el Multiverso y darle una continuidad. En este cómic de 1985, Crisis en Tierras Infinitas, supimos de algunas conexiones entre personajes, además vimos cómo los eventos afectaban a todo el Multiverso y también llegaban a los héroes más alejados del mundo como es el caso de Jonah Hex.

Todo DC hasta la fecha estaba unido gracias a este Multiverso, y este gran evento crossover fue lo que acabó de definirlo.

Todo esto duró muy poco, al menos durante varios años fue así, en donde todas las Tierras murieron, menos 5, que convergieron en una sola. Tierra-Uno, Tierra-Dos, Tierra-S, Tierra X y Tierra-4.

Otras historias de DC que no habían sido incluidas en el mega evento y que quedaron sin continuidad fueron catalogadas con el sello de Elseworlds, donde van a parar las historias alternativas de los personajes, como puede ser Red Son. Más tarde volverían a pasar varias Crisis, como es la Hora Cero: Crisis Temporal, Crisis infinita y la Crisis Final; también estaría Flashpoint, pero es más indirecto al Multiverso, aunque afectó de igual manera. Todos estos eventos involucraron al Multiverso y sirvieron para lo mismo: arreglar algunos cambios. Ellos son conocidos por su alto nivel de épica cósmica y crossovers gigantes.

En los eventos de Convergencia de 2015, el Multiverso volvió y hubo de nuevo una continuidad multiversal.

Como vemos, de manera resumida hemos podido explicar el concepto de Multiverso de una forma rápida y sencilla.

En resumidas cuentas, el Multiverso de DC se usa para cohesionar todo cuanto haga falta y arreglar errores de continuidad entre personajes. Además, para el fan, el saber que todo está conectado en un solo Multiverso es agradable. Como vimos hace poco en la adaptación televisiva del The CW, Crisis en Tierras Infinitas, donde veíamos personajes de diferentes Tierras interactuar entre ellos, y cameos de personajes clásicos de las películas y demás series como los Titanes, Alexander Knox y su Batman de Michael Keaton en un periódico, Superman de Brandon Routh y más… Las posibilidades, como las Tierras, son infinitas y en el cine esto podría ser apoteósico. Además que podrían utilizar al Multiverso al igual que en los cómics: para arreglar errores de continuidad y cohesionar todo en un posible futuro.

Ahora que conoces cómo fue que surgió el Multiverso DC, no queda más que esperar a que pasen de cómics y series televisivas al cine, lo cual seguramente ocurrirá muy pronto.

