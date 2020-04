¡Hasta 10 años de prisión! Denuncian a youtuber con Covid-19 que se paseó en CDMX

Las redes sociales enfurecieron, tras salir a la luz un video en el que el youtuber venezolano, Soy David Show, salió de su casa para ir al supermercado, pese a que está contagiado de Covid-19.

Pues las reacciones no se hicieron esperar y a través de un comunicado, el diputado federal del PAN, Luis Mendoza Acevedo, solicitó que se analice la opción de expulsarlo del país, por el delito de «peligro de contagio», el cual está sancionado hasta con 10 años de prisión.

Me preocupa que otras personas no le den la seriedad necesaria a la crisis que enfrentamos, más cuando su irresponsabilidad pone en riesgo la vida de otros. Pedimos a la @FiscaliaCDMX tomar cartas en el asunto y sanciones ejemplares ¡La salud no es juego! https://t.co/YfOgQBrjCu

— Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) April 14, 2020