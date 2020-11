Johnny Depp cobrará 10 millones de dólares por aparecer en una parte de «Animales Fantásticos 3»

Hace algunos días Johnny Depp anunció que la compañía Warner Bros. le pidió que dejara a Grindelwald para «Animales Fantásticos 3» debido a que perdió el juicio contra el periódico The Sun por atacarlo como «maltratador de mujeres» luego de su terrible ruptura y divorcio con Amber Heard.

Ver esta publicación en Instagram Grindelwald’s on the loose. #FantasticBeasts Una publicación compartida por Fantastic Beasts (@fantasticbeastsmovie) el 1 de Feb de 2019 a las 10:05 PST

Y aunque ahorita no pintan las cosas de la mejor manera para el actor, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Johnny cobrará la cantidad de 10 millones de dólares por aparecer en tan sólo una escena. ¿La razón? Debido al contrato que firmó en su momento, Depp cobrará independientemente de si la película termina de rodarse o no llega a los cines.



Y aunque extrañaremos mucho al mago oscuro Gellert Grindelwald, seguramente Warner Bros. tiene un as bajo la manga y ya está buscando darle la vuelta a la historia para que fans y todos los potterheads no queden decepcionados por esta difícil decisión.