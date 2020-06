Kendall Jenner y Gigi Hadid donan lujosas prendas a la caridad

Con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan, varias celebridades han decidido donar algunas de las prendas más exclusivas de su guardarropa, para realizar una subasta y donar lo recaudado para la caridad, entre ellas Kendall Jenner y Gigi Hadid.

Según el portal “Page Six”, la revista “Vogue British” en conjunto con la tienda de lujo Hardly Ever Worn It lanzaron una subasta en la que se venden prendas de lujo que ellas usaron, para recaudar fondos para el NHS Charities Together y el NAACP.

Las piezas son exclusivas y entre ellas destacan: un vestido con corset de mezclilla de la firma Fenty, una bolsa de Dior, unas botas de la marca Miu Miu que fueron donadas por Gigi Hadid, así como una chamarra color crema de Chanel que era de Kendall Jenner y dos vestidos del diseñador Christian Siriano, que fueron propiedad de las modelos Ashley Graham y Karlie Kloss.

La subasta se llama «The Way We Wore», comenzó ayer y estará abierta durante 72 horas para que quienes deseen obtener las piezas, puedan realizar sus propuestas de dinero. Obviamente, como en toda subasta, quien pague más por ellas, será quien se las quede.

¿Y tú, te animarías a comprar una de estas prendas para ayudar a otros?