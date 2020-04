‘Milagro en la Celda 7’: la conmovedora cinta que provocó decenas de memes

¡Todo mundo habla de ella en redes sociales!

Sin duda, una de las películas más populares del momento es ‘Milagro en la Celda 7’. Y es que hay quienes aseguran, que es la historia que más los ha hecho llorar y les llegó a lo más profundo del corazón.

Si aún no la has visto, no te preocupes, esta nota no es para contarte detalles de la cinta que, por cierto, ya está disponible en Netflix. Pero si es importante que prepares tus pañuelos, pues seguro no dejarás de llorar al verla.

Cabe mencionar que tras su estreno, las redes sociales se inundaron con decenas de memes sobre las reacciones del público, las cuales seguro te sacarán una sonrisa y te motivarán a verla (en caso de que aún no lo hayas hecho). Aquí te presentamos algunos de los mejores:

¿Qué te parece? ¿Estás listo para verla o te da miedo llorar?