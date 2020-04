¡Mon Laferte ofrece concierto acústico durante la cuarentena!

Los fanáticos de Mon Laferte enloquecieron, luego de que la cantante decidió consentirlos con un concierto acústico que ofreció desde su cocina. ¡Así como lo estás leyendo!

En punto de las 13:00 horas de ayer, la chilena se conectó a través de su canal de YouTube y con guitarra en mano, comenzó a interpretar sus más grandes éxitos.

Algo que emocionó a sus seguidores, fue el momento en que dedicó uno de sus temas a un fan que falleció hace unos días: «Perdimos a un amigo muy amado que era de un club de fans, iba a todos los conciertos en México y se nos fue, Miranda. Voy a tocar esta canción que era una de sus favoritas», dijo antes de interpretar «Vendaval».

Si te lo perdiste, no te preocupes, aquí te lo presentamos completo:



Sin duda, fue un momento único en el que la cantante decidió compartir parte de su intimidad con todos. Y es que, durante la transmisión, hasta presentó a su gato «Eulalio».

Finalmente y tras 50 minutos de show, Mon se despidió diciendo: «¡Que emoción! estaba tan nerviosa… Parece que no he cantado desde hace 40 mil años, que he estado en casa comiendo, viendo películas, hace tiempo que siento que no canto y que no iba a poder cantar más», expresó muy emocionada.

¿Qué te pareció este acústico?