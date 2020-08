¡Perfect quarantine! Éste es el lugar que te hará más feliz estos días en casa

¡Tienes que probarlo!

En la CDMX existen un sin fin de lugares, que sin duda nos han hecho la cuarentena un poco más bonita. Sabemos que estos días no han sido nada fáciles para nadie, el simple echo de no poder salir de casa, de poder disfrutar de un poco de aire, de las personas y sobre todo de nuestros amigos, sin duda han sido una tortura.

Por ello hoy queremos contarte de un lugar, que estamos seguras te hará extremadamente feliz y hará mucho más amena tu vida estos días.

Existe un lugar, un bello lugar que se llama Casa Müi, el cual cuenta con una serie de pop-ups gastronómicos súper importantes en el país, que lo hacen único y especial.

Hoy esta celebrando su cuarta edición con una de las chefs que ha puesto más alto el nombre de México en el mundo,Elena Reygadas, nombrada como mejor chef de Latinoamérica en 2014 por The World’s 50 Best Restaurants. Por esto ha creado un menú a domicilio para dos personas con maridaje de Casa Madero, invitando a los comensales a no bajar la guardia ante la difícil situación y a recrear la atmósfera del restaurante Rosetta en casa.

Con el conocimiento de la reactivación de los restaurantes a partir de los primeros días del mes de agosto, pero con el mensaje de seguir cuidándonos, Casa Müi, en conjunto con varias empresas, tomaron la decisión de llevar a cabo esta edición en formato delivery, buscando replicar el éxito de la tercera edición, la cual estuvo a cargo de los chefs Jorge Vallejo, Édgar Núñez, Luis Robledo y Eduardo García. Ahora, con todo el movimiento y con el fin de darle el poder a las mujeres, es turno de la gastronomía mexicana, representada por la gran Elena Reygadas.

“Con el mismo deseo de llevar experiencias de alta gastronomía, pero con el firme compromiso con la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes, estamos muy contentos de poder llevar hasta sus casas un menú creado por Elena. Además, nos motiva mucho la idea de poder apoyar una causa como lo es nuestro gran producto del campo mexicano”, afirma Pedro Reyes, director creativo de Paladar, empresa responsable del proyecto Casa Müi.

Para todos aquellos que desean vivir la experiencia, el menú de Rosetta para Casa Müi tiene un costo de 3,500 pesos y es para dos personas.

Además, podrás disfrutar de dos botellas de dos etiquetas distintas: Casa Madero Chenin Blanc 2018, de uvas orgánicas y Casa Madero Shiraz 2018.

El menú también va acompañado por un cóctel diseñado específicamente para esta edición de casa müi, elaborado a base de tequila Reserva de la Familia.

Para más información sobre fechas, reservaciones y disponibilidad consulta: www.casamui.com

¿Listos para probarlos?