¡Prepara unas deliciosas Margaritas con una receta tradicional muy mexicana!

La Margarita fue creada por la socialité americana Margaret Sames, conocida por familiares y amigos simplemente como Margarita. En la receta que Sames escribió, hay una nota muy especial, casi una instrucción para todos aquellos que preparen este cóctel en el futuro: “Una Margarita sin Cointreau no vale ni su propia sal”. Sin duda este licor es la clave para lograr la tradicional Margarita.

Por su historia y sabor, la Margarita ha jugado un papel muy importante en nuestra cultura mexicana, ya que gracias al tequila blanco es posible crear una explosión de sabor que ha fascinado al mundo entero, pero en en especial a nuestros vecinos estadounidenses. No existe un lugar en el mundo en donde no se reconozca esta bebida refrescante. Aunque si soy muy honesta, en el mundo de la mixología, el Cointreau es el touch ideal para lograr conquistar en su totalidad a todos los paladares, tener este licor en casa ¡es un must!.

Mayo es un mes muy mexicano y tenemos mucho que celebrar, entre las fechas relevantes están, el día de hoy, 5 de mayo, «La Batalla de Puebla», pero también pronto celebraremos el Día de las madres, así que sorpréndela y házle un delicioso cóctel, te aseguro que una mamá jamás le dirá que no a una Margarita.

Checa estas tres tres opciones para preparar una Margarita:

La Margarita original : unas cosas simplemente no tiene que cambiar

Ingredientes:

30 ml de Cointreau

60 ml de tequila blanco

30 ml de jugo de limón fresco

Un dash de jarabe de agave (opcional)

Modo de preparación:

Mezcla todos los ingredientes en un shaker con hielo, sirve en un vaso old fashioned previamente escarchado con sal y decora con una rodaja de limón.