Regalos que a ellos les encanta recibir

Cuando se trata de elegir un regalo para un hombre, las cosas suelen complicarse un poco más que cuando es una mujer a la que tienes que sorprender. Y no porque nosotras seamos de gustos sencillos, sino que es mucho más común que a las mujeres les gusten los regalos por el hecho de ser una sorpresa, y no tanto por lo que se está regalando en sí.

Además, existen muchas cosas más que logran captar nuestra atención y gusto por la variedad de diseños, estilos y decorados para mujer, que muchas veces los hombres no pueden encontrar en su equivalente. Basta con ir a una tienda de ropa y comprobar que la sección de hombres es mucho más pequeña que la de mujeres.

Por eso hemos decidido hacer una lista con regalos variados que, de hecho, a la mayoría de los hombres les gustaría recibir. Así no tendrás que quebrarte la cabeza pensando cómo sorprenderlo ahora que se aproxima la temporada navideña, seguro aquí encontrarás una opción que se adecue a su estilo y personalidad.

-Consola/ videojuegos

Pocos hombres se resisten a los videojuegos. Y si bien ese chico al que quieres sorprender puede que no sea un gamer de corazón, verás cómo le brillan los ojos al recibir este regalo.

-Accesorios para instrumentos musicales

Unas baquetas, plumillas para guitarra, fundas para proteger su instrumento, un amplificador, un pedal para el teclado, en fin, la lista de accesorios para músicos es casi interminable. Si tu chico es todo un rock star éste es el mejor regalo.

-Un tocadiscos

Si no sabe tocar ningún instrumento pero le encanta la música, entonces este puede ser el regalo que jamás olvidará. Sobre todo si viene acompañado del vinilo de su grupo o solista favorito.

-Cafetera

Es un regalo que apreciará cada mañana cuando necesite despertar y se haga un shot de energía con esta cafetera.

-Fragancias, lociones y desodorantes que huelan rico

A ellos les encanta dejar rastro a su paso, por eso estos artículos son los que no pueden faltar nunca en su casa. Además de ser un regalo que les guste, les será bastante útil, sobre todo los desodorantes con fragancias frescas y máxima protección contra el mal olor. Un must que no puede faltar esta cuarentena.

-Mercancía de sus series favoritas

Cuando los hombres se enganchan con una historia todos se vuelven coleccionistas. ¿Qué tal el comic no.1 edición limitada del Hombre Araña? ¿O el lego de aniversario de Star Wars?

-Gadgets

Ellos prefieren mil veces calidad sobre cantidad o qué tan aparatoso se pueda ver un regalo. Unos AirPods, una bocina inteligente, un smart watch o hasta un kindle lo volverán el más feliz del hogar y querrá estrenarlos tan pronto como sea posible.

-Cosas para la vida cotidiana pero con un diseño fuera de lo normal

Hay cosas que son tan únicas que son capaces de llamar la atención de todos. Como una taza con una canasta de basquetbol. Algo que podría ser lo más común (una taza) pero que se vuelve súper llamativo y especial por su diseño.

-Una parrilla o accesorios para parrillada

Le encantará quedar como todo un experto y el rey de la parrilla cuando invite a sus amigos a pasar una tarde agradable de carne asada.

Para que lo sorprendas en estas fechas, nosotros y OldSpice tenemos un maravilloso regalo que le encantará. Consiste en una consola Nintendo y un kit de desodorante y antitranspirante con 48 horas de protección contra el mal olor y la sudoración, que lo mantendrán fresco y oliendo riquísimo mientras juega.

