Rihanna regresa con nueva música después de 3 largos años

¡El cielo nos ha escuchado!

Después de años y años de estar esperando a que Rihanna sacara un nuevo sencillo, al parecer, la celeb escuchó nuestras plegarias y lanzó una nueva canción llamada, «Believe it», en colaboración con PartyNextDoor. Así lo compartió a través de redes sociales:

Como era de esperarse, este pequeño tweet nos hizo el día a miles de personas que nos encontramos en cuarentena, y en poco tiempo ya logró juntas más de 240 mil likes, 68 mil shares y 7 mil comentarios, donde todos sus fans le demuestran a RiRi su gran amor y le dan las gracias por alegrar el día.

RIHANNA THE SINGER IS REALLY BACK BACK?! pic.twitter.com/jmYkbAinVw — c (@chuuzus) March 27, 2020

«Best make me believe it (Best make me be—), Best make me believe it, Believe you won’t deceive me», empieza la canción que seguramente se convertirá en uno de los hits más top de este 2020.

Y bueno, algo positivo tenía que suceder, ¿no creen?

Aquí les dejamos el video oficial para que lo disfruten: