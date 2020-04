Streamings para disfrutar de la cuarentena

El mundo del streaming es sin duda lo que mejor nos ha pasado; con las diferentes plataformas que existen en internet es más sencillo que podamos descubrir pelis que jamás imaginamos ver o también repetir una y otra vez tu serie o cinta favorita.

Éstas plataformas están creciendo más y más, y hoy en día son parte de nuestro entretenimiento más en este cuarentena que nos está dando un poquito de más tiempo para poder pasar el tiempo viendo estrenos de filmes, documentales. series y los famosos reality shows. Existen plataformas para todos los gustos y edades.

Están son algunas de las más cool:

Netflix

Es la plataforma más popular por tener contenido exclusivo y también incluir en su larga lista las películas y series más conocidas de Hollywood.

HBO GO

¡Otra que no se queda atrás! No podemos negar que HB0 GO se ganó nuestro corazones con Game Of Thrones, pero no es todo lo que tienen también encontrarás grandes películas originales de la cadena y series que ya han ganado un Emmy.

Amazon Prime

Si existe una streaming que ha creado la mayor cantidad de pelis y series mexicanas es sin duda Amazon. La plataforma ha apostado por crear divertidos contenidos para México y Latinoamérica.

Disney +

Aunque faltan unos meses para que llegue a México, si vives en Estados Unidos seguramente ya estás enloqueciendo esta cuarentena con las mejores producciones del mágico mundo de Disney.

INCORTO

Es la primera y única plataforma 100% mexicana que exhibe cine de 95 países. Aquí encontrarás un contenido más alternativo y especial para todos los amantes del cine. INCORTO tiene miles de cortometrajes, documentales, cine clásico, largometrajes y curiosidades del cine.

¿¡Listo para el maratón cineasta¡?