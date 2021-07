Team Aze, el equipo gaming mexicano que nos representó en Singapur

¡Team Aze se llevó el séptimo lugar en la competencia mundial en Singapur!

Hace unos 20 años muy pocos creían que se pudiera hacer una carrera fructífera sólo jugando videojuegos, pero hoy las cosas son muy diferentes. El gaming se ha convertido en un estilo de vida que cada vez conquista a más personas, no sólo a las nuevas generaciones, sino a hombres y mujeres que llevan ya bastante tiempo jugando y que decidieron hacerlo de forma más profesional.

Así es como los eSports o deportes electrónicos han ganado terreno, y ahora logran mover a millones de personas que, desde sus casas o de forma presencial, llenan recintos y apoyan a sus jugadores favoritos en distintos torneos.

Recientemente se llevó a cabo Free Fire World Series 2021 en Singapur, el torneo de uno de los juegos para celular más populares del mundo. Así que, ya seas gamer o no, seguramente ya has escuchado de Free Fire, pues actualmente cuenta con más de 100 millones de jugadores diarios, y entre todos ellos, se han reunido los mejores para competir entre sí.

Talento mexicano con Team Aze

En el encuentro, que se llevó a cabo en Singapur a finales de mayo, participaron los equipos más sobresalientes de los eSports, entre ellos sólo hubo tres de Latinoamérica, dos de Brasil y el equipo mexicano Team Aze.

Team Aze es un equipo de 5 jóvenes de distintas edades campeón del Free Fire League, la competencia de Free Fire más importante en América. Participan en distintos torneos y viajan por el mundo mostrando sus habilidades, pero, ¿cómo convirtieron el gusto por videojuegos en una carrera dentro de los eSports?

“Todo empezó como todos, por hobby, por diversión, pero ya después, pasando el tiempo, se fueron dando las cosas.” nos platicó Daniel Ayala, el joven de 22 años, originario de Puerto Vallarta, quien es el capitán del equipo.

Detrás de los jugadores de Team Aze

“Yo culpo a mi mamá, aunque ella diga que no. Y es que me acuerdo que cuando yo era chico viajábamos mucho y para que no estuviera de necio, me dieron un Gameboy con el juego de Pokémon y desde ahí todo cambió. A mi primo le dieron lo mismo y desde entonces surgió como esta competitividad de querer ser el mejor.» recuerda Antolin De la Garza, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y quien es manager de Team Aze.

Y complementa, «Después de eso me empecé a enfocar en el desarrollo de equipos, porque creí que yo no era lo suficientemente bueno como para jugar, pero igual quería estar en las competencias y encontrar la manera de prosperar en esto y me enfoqué a ser manager de equipos, a manejar el tema de liderazgo, patrocinios y todo eso. Desde los 5-6 años le decía a mi mamá que quería dedicarme a los videojuegos, y hasta los 22 años me decía que era una tontería. Ahora a mis 27 ya me cree.”

“Desde que estaban las maquinitas tengo este gusto por los videojuegos, de ahí obviamente fue evolucionando a las consolas y un día llegué a Free Fire por ocio y diversión. Poco a poco agarrándole el gusto al juego empecé a implementar cosas que vienen con cada actualización del juego y de un día para otro decidí entrar en lo competitivo y creo que lo hemos hecho bien hasta el día de hoy.” dijo por su parte Vanessa Melgar, oriunda de Baja California, quien es la coach del equipo.

¿Qué se necesita para ser un jugador profesional de Free Fire, el cual es uno de los videojuegos más famosos en el mundo?

“Se necesita mucho de la técnica y sobre todo del conocimiento básico de esto, como de poder utilizar armas de corta y larga distancia, conocimiento de los mapas, rotaciones, conocimiento de estructuras, como cada pixel que podemos encontrar en el mapa y cada recurso al que podemos acceder de él.” explicó Vanessa.

En esta edición de Free Fire World Series, Team Aze terminó en séptimo lugar, una posición que sus integrantes ven como un avance, pues aseguran que a México aún le falta madurez en los eSports.

“Es muy complicado, porque realmente hablando de una posición de eSport, estamos muy muy nuevos. La verdad es que lo que hizo Aze en este mundial fue algo muy bueno, porque estamos a la alta a nivel Latinoamérica, realmente nadie esperaba que le fuera tan bien. Pero a nivel general, realmente a México le falta mucha madurez tanto deportiva como competitiva. Vamos avanzando, vamos a buen ritmo, pero sí nos falta mucho todavía.” comentó Antolin.

Aunque en el mundo brincar del gaming por ocio a lo competitivo profesional, ya tiene varios años funcionando, en México apenas se ha ido fortaleciendo en la última década, que poco a poco se comienza a tomar mucho más en serio.

“Como toda competencia en la que se requiere entrenamiento, tenemos nuestros horarios y el tiempo medido, son de 5 a 6 horas por día trabajando en entrenamientos con los equipos de liga, y por nuestro lado es opcional, pero es muy recomendable jugar 2 o 3 horas más para ir agilizando el nivel de habilidad en las manos. Porque así como se trata de meterle mucha cabeza e inteligencia al juego, también nuestra herramienta de trabajo son las manos.” nos contó Daniel Ayala, quien ya lleva casi 3 años jugando, y aunque en esta liga no le tocó ser el capitán, sí estuvo detrás ayudando en varios puntos.

Un deporte a la alza

Aunque muchos patrocinadores y organizadores en México aún no saben muy bien cómo se maneja el mundo de los eSports y qué tanto grado de profesionalismo existe, el crecimiento continúa pero no tan rápido como les gustaría a los involucrados.

Sin embargo, ya hay más piezas firmes que ayudan a complementar el estilo de vida de este deporte. Por ejemplo, hay fisioterapeutas que se enfocan en el cuidado de las manos para deportistas electrónicos, en México hay dos que son de los mejores.

Sin duda no falta mucho para que cada vez nuestros jugadores alcancen posiciones más altas, pues esto apenas es el comienzo de una larga trayectoria que va a la alza tanto en popularidad como en competitividad, demostrando que el gaming más que una “pérdida de tiempo” como muchos le llama, puedes ser un estilo de vida que te lleva del otro lado del mundo.