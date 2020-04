Una marca lanza colección inspirada en «To All The Boys I’ve Loved Before»

La famosa marca de fast fashion se inspiró en los looks de Lara Jean y creó una nueva colección basada en el personaje interpretado por la actriz Lana Condor.

Éste es un llamado a todas las románticas 💘

La colección To all the boys x H&M ya está disponible aquí:

Ahora podrás convertirte en una versión chic de Lara Jean. To all the boys x H&M es una colección para sacar tu lado más ladylike de la temporada. Con estas prendas lograrás looks romántícos y casuales para tu día a día.

El color rosa, sin duda es el protagonista de esta colección, con la que seguro conquistarás a tu Noah Centineo. Lo más cool es que es ideal para la temporada primavera/verano, por lo que la temperatura calurosa estará bajo control con éstas románticas prendas.

Recordemos que parte del estilo de Lara Jean están las mangas puffy, vestidos con escote en V y estampados, sin dejar atrás los denim jeans, por supuesto no olvidaremos el vestido menta al final de la película, pero ese los descartaremos de la lista por el momento. Todas las prendas ya están disponibles en línea y las puedes adquirir ASAP para lucir súper enamoradiza esta cuarentena.

¡Checa aquí toda la colección!