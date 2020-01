¡Ahora Yalitza se va a Harvard y no lo podemos creer!

Por increíble que parezca, Yalitza Aparicio estará en Harvard, pero no es para lo que piensas. Y es que la protagonista de la cinta «Roma» dará una conferencia.

Resulta que la oaxaqueña estará en una de las Universidades más reconocidas del mundo, como parte de The Mexico Conference. Luego de su participación en la cinta de Alfonso Cuarón, la maestra se ha enfocado en apoyar diferentes causas sociales y defender a todo aquello que le parece una injusticia en temas indígenas y la equidad de género.

Ahora Aparicio hablará en las conferencias en un evento organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard.

Dicho evento se llevará a cabo del 31 de enero al 1 de febrero, así confirmaron en las redes sociales.

📣Yalitza Aparicio in the Mexico Conference!

We are honored to announce that she will be one of our keynote speakers.

Get your tickets!: https://t.co/IgzgNYsOf7 🗓

When: January 31st and February 1st, 2020.

📍Where: Harvard University @YalitzaAparicio pic.twitter.com/8KAAlFcOsg

— The Mexico Conference (@TheMXConference) January 15, 2020