AlertaHot ¡Carlos Rivera presume abs en la playa para iniciar el año!

¡Enamorándonos como siempre!

Sí hay algo nos pone de buenas, eso es Carlos Rivera. Y es que sin duda nos parece realmente hermoso verlo en cada una de las fotografías que comparte día con día para mostrarnos un pedacito de él y su vida diaria.

Pero lo que hoy nos trae hasta acá, es sin duda la manera en la que nos hizo empezar el año. Y es que el interprete de «Te Esperaba» publicó una imagen donde se le ve muy contento en el mar. Pero evidentemente lo que más llamó la atención del cantante, fue que presumió sus abs de infarto.

A la imagen le acompaño un mensaje bastante tierno.

«Yo tenía un 2019 por aquí… ¿Dónde se fue? «

Por supuesto la imagen rápidamente alcanzo los más de 600 mil likes, incluso una de las más felices con la fotografía, fue su novia Cynthia Rodriguez, quien no dudo ni un momento en tirarle un piropo a su amado.

Pero un momento, porque aquí no terminaron las cosas. Y es que, como ya conocemos a Rivera, no se conformó con enamorarnos sólo una vez y el cantante, decidió publicar dos fotografías más demostrando así que nos tiene E- NA-MO-RA-DAS.

En otra el mensaje a sus seguidores es sin duda uno de los mejores, pues alienta a que sigan pensando en grande y que se dejen sorprender por el año que llega.

«Deja que las cosas fluyan, Dios te tiene preparado algo mejor de lo que esperas… ¡Confía!

Con los brazos abiertos para recibir todas las cosas buenas que vienen de Dios. Señor yo confío en ti.

¡Bienvenido 2020! #Feliz2020″

Sin duda no hay mejor manera para iniciar el 2020 que con una GRAN imagen de Carlos Rivera. Nosotros no podemos desearle más que un gran año al cantante y que no deje de conquistarnos con sus fotos y sus canciones.