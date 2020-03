Ángela Aguilar será la participante más joven de los Spotify Awards

Platicamos con Ángela Aguilar después del ensayo que tuvo en el Auditorio Nacional, pues será la conductora de la primera edición de los Spotify Awards al lado de Danna Paola, Luisito Comunica y Franco Escamilla.

Con 16 años de edad, Ángela es la conductora más chiquita, y al parecer la más joven de todo el evento.

«Me siento muy emocionada, muy feliz porque me dieron esta oportunidad, soy la niña más chiquita aquí, creo que de todo el evento en general. Voy a conducir, estoy en México, en un lugar que ya conozco porque me acabo de presentar aquí con Natalia Lafourcade, luego con mi papá, así que me siento súper en casa. Además ya todos los conductores somos amigos, así que estoy muy feliz.»

Con una energía envidiable, Ángela nos contó que, pese a lo que muchos creerían, está cero nerviosa por el evento, pues para ella conducir “es como cantar canciones chiquitas”. Eso sí, se ha preparado muy bien para que todo salga perfecto en el evento.

“La verdad me puse a hacer mi tarea porque dije ‘Yo soy conductora, tengo que conocer a todos los artistas de aquí’ Así que me puse a escuchar la música de todas las personas que van a estar aquí. Estoy súper emocionada por ver otra vez a la Banda MS porque son nuestros amigos de toda la vida, y también a JBalvin que me siguió en Instagram <3”

Aprovechando los premios, Ángela nos confesó que una de sus playlist favoritas es nada más y nada menos que la de ‘Señora dejada lavando trastes’.

“¡ME ENCANTA! Por ejemplo la de ‘Él me mintió’ de Amanda Miguel me fascina. Esa la canto a todo pulmón con mi mamá. Luego también me gusta mucho… Los Ángeles Azules, que hicieron una canción con mi papá que se llama ‘Ni contigo ni sin ti’, esa también buenísima.”

Pero si son trayectos muy largos, Ángela prefiera escuchar música acústica como Big Pig o Ed Maverick.

Recientemente la cantante estrenó el video de ‘No me queda más’, que es parte del homenaje que rinde a Selena Quintanilla.

“Estuvo muy divertido porque grabé el video en Zacatecas, me puse un vestido de mi abuela que usaba para los jaripeos que hacía con mi abuelo. La verdad fue una gran experiencia porque me había tocado grabar video en la ciudad de Zacatecas una vez con mi papá, tenía como 4 años, estaba chiquitita. Pero ahora me tocó grabarlo ya teniendo 16, que igual estoy chiquita pero de todas maneras. Todas las personas de Zacatecas siento que son mis primos o mis tíos, así que voy caminando por la calle y ‘Angelita!’, ‘Ay hola, ¿cómo estás?’ Fue súper divertido porque me sentí en casa.”

Aunque Ángela nació en Los Ángeles, tiene muy presente sus raíces mexicanas.

“Tenemos una cultura tan rica que a veces se nos olvida y tratamos de buscar en otros lugares cosas para identificarnos; pero yo creo que no puedes saber quién eres si no sabes de dónde vienes. Desde chiquitita siempre me ha gustado mucho la música mexicana, la comida mexicana, los vestidos mexicanos, o sea todas las artesanías mexicanas siempre me llamaban muchísimo la atención. Pensé que si iba a hacer mi plataforma la iba a hacer para algo bueno. Quiero enseñarle a las nuevas plataformas lo que es ser mexicano.”

Cuestión de estilo

Y sin duda es algo que ha sabido hacer, pues no sólo a través de su música, sino además en su estilo logra reflejar su amor por México. Un estilo que por cierto nos encanta, y por eso le pedimos nos diera algunos tips de moda.

“Pruébalo todo, porque nunca sabes qué te puede quedar bien o qué te puede quedar mal, porque muchas de las cosas que yo pienso que se me van a ver increíble y que me encantan, al final digo ‘qué horror’, y viceversa. Ten una mente super abierta, no te cierres. Si un pantalón no te quedó bien, no significa que ningún pantalón te va a quedar bien. Sólo tienes que buscar diferentes estilos.”

El día de hoy podrás ver a Ángela conduciendo la primera edición de los Spotify Awards a través de la transmisión de TNT a partir de las 7:00pm para ver green carpet y a las 8:00pm para ver el show. ¿Te los vas a perder?