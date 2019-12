Así fue la íntima y romántica felicitación de Cara Delevingne a Ashley Benson

Hace algunos meses iniciaron los rumores por la posible separación de Cara Delevingne y Ashley Benson. Y es que desde hace algún tiempo no teníamos noticias de la pareja.

A pesar de que Cara y Ashley siempre han sido muy discretas con su noviazgo, en esta ocasión no han querido guardar nada y por ello la modelo decidió felicitar a su pareja, y lo hizo de la mejor manera.

A través de su Instagram, Delevingne decidió compartir con todos sus seguidores una fotografía en la que se le ve a la pareja en la intimidad durante un baño.

A esta imagen la acompañó un mensaje que dejó a más de uno enamorado.

«Feliz cumpleaños, Ashley. Hay mucho que podría decir pero si hay algo que amo y aprecio de nosotras es que no necesito hacerlo porque LO SABES y eso es lo único que importa… Mi lugar seguro. Tú me dejas ser yo misma, me dejas ser libre… Amo verte crecer y ver en la gran mujer que te has convertido… Te amo, Benson».