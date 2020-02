¡Así surgió realmente el amor entre Mara Rooney y Joaquin Phoenix!

Los amamos más que nunca.

Hoy en día, una de las parejas más lindas y adorables del medio son sin duda Joaquin Phoenix y Mara Rooney.

A pesar de que la pareja no suele mostrarse cariñosa durante alguna red carpet o premiación como tal, nos han regalado simplemente momentos genuinos de amor puro.

Basta con ver el que hace unos días nos mostraron, celebrando desde su casa, con una hamburguesa en mano, el premio de Phoenix por Mejor Actor en los Oscars.

Pero, te has preguntado alguna vez cómo surgió realmente su amor.

Resulta que en 2012 la pareja se conoció en el set de Her. Dentro de la historia, el actor de 45 años se enamora de Samantha, una inteligencia artificial. Todo esto, después de su romance con Catherine, interpretada por Mara.

Durante una entrevista a Vanity Fair, el protagonista de Joker confesó que sintió el despreció por parte de su compañera de set mientras trabajaban, pero nunca fue así, ella sólo era demasiado tímida como para hablarle.

Pero Phoenix nunca se rindió, incluso la buscó por internet, algo que él nunca hacía.

«Ella es la única chica que he buscado en internet».

Durante la entrevista, Joaquin, confesó que el romance había iniciado por correo.

«Eramos amigos, amigos de correo. Nunca había hecho eso. Nunca antes había estado así con una chica en línea. Pensé que podría ser una mala experiencia, mientras más viejo te vuelves, lo piensas más, pero bueno al final no tienes nada que perder y está bien».

Pero no fue hasta Octubre del 2016 que después de rodar Jesus of Nazareth, cuando aseguraron que la pareja, oficialmente estaba saliendo.

«Estaba buscando algo que realmente valiera la pena. Estaba buscando una experiencia. Y en ese momento era amigo de Ronney».

Pare Mayo del 2017 hicieron una primera aparición pública durante el Festival de Cannes, donde Rooney no contuvo su emoción por el premio de Joaquin Phoenix y lo felicitó por su premio.

En septiembre de ese mismo año, el actor contó durante una entrevista para The New York Times Style Magazine, que él y Mara ya vivían juntos en Hollywood Hills. Incluso confesó que veían más de 10 horas The Staricaise, porque ella era fan

Desde entonces, la pareja no se separa para nada, incluso han existido rumores de un posible matrimonio, pero ellos se han encargado de desmentirlo.

De algo que si podemos estar completamente seguros, es que Joaquin adora a Mara y viceversa. Que a pesar de las cosas, ambos son el uno para el otro y día con día lo demuestran, apoyándose en todo lo que hacen.

Incluso han protestado por los animales y el planeta, y eso nos encanta.Para nosotros son la pareja perfecta.

¿Opinan lo mismo?