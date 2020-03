Así vive Camila Sodi la cuarentena

La actriz encendió las redes para amenizar EL AISLAMIENTO

¡Como Camila Sodi no hay dos! La actriz de 33 años, al igual que todos, está en su casa y desde ahí manda ánimos a todos sus fans con una sesión de fotos con todos los moods por los que ha pasado en esta cuarentena.

Sus seguidores no tardaron en responderle con piropos y palabras de amor a la actriz, pero no sólo eso, ahora las sensuales fotos de la intérprete de Rubí se han convertido en trending topic a través de Twitter. Los usuarios no han dejado de halagarla y distraerse por un momento del COVID-19.

Doctor @HLGatell en esta #cuarentena ¿puede mandarme a Camila Sodi?… Es que a veces se me olvida lavarme mis manitas. A propósito, gracias por su gran labor y soportar los embates de los enemigos de México.#preguntaleaGatell pic.twitter.com/CpXTC7tp1o — Luis Ángel Hinojosa (@Yooko_Ikal) March 24, 2020

La semana pasada la actriz estuvo en aislamiento, ya que se difundió un video en el que confesó que recientemente tuvo contacto con un amigo que dio positivo al coronavirus, razón por la cual la celeb decidió encerrarse en su domicilio de inmediato.

La actriz decidió no realizarse la prueba porque no siente algún malestar por ahora, además prefiere dejarle este tipo de pruebas a los más vulnerables. Camila permanecerá en casa junto a su familia hasta que pase la cuarentena.