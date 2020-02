Chris Evans y Scarlett Johansson, juntos en un nuevo filme de terror

La pareja de superhéroes estará interpretando nuevos papeles en su carrera

Una de nuestras parejas ficticias de la pantalla grande estará participando en un nuevo filme: The Little Shop of Horrors, un clásico del cine de terror.

El actor dio la noticia a través de un retweet que le dio a la revista estadounidense The Hollywood Reporter:

En el tweet la revista publicó que tanto Chris como Scarlett se encuentran en negociaciones para dar vida a Audrey y al sádico dentista Orin Serivello. Ésta sería la novena vez en que los actores estarían juntos en un proyecto, ya que la química entre ambos sin duda nos ha atrapado en todos sus filmes, y aunque sólo son mejores amigos, no podemos negar que muy dentro de nosotros nos quedamos con la imagen de «la pareja perfecta» que el cine ha creado para nosotros en los últimos años, aunque sabemos que son amigos desde la infancia.

Existen rumores de que el director de este remake, Greg Berlanti, tiene los ojos puestos en Lady Gaga para interpretar a Audrey, aunque al parecer todo indica que Scarlett será quien se quede con este papel si llegan a un acuerdo.

The Little Shop of Horrors será un género nuevo para ambos actores, pues además de ser una película de terror también es uno de los musicales más reconocidos de Broadway.

¡No podemos esperar a verlos juntos el próximo 2021!