El emotivo mensaje de África Zavala al estar embarazada en medio de la pandemia

Desde hace casi dos meses la actriz anunció su primer embarazo a los medios y sus seguidores, y todo había marchado perfectamente en cuanto a las etapas de su embarazo. Lamentablemente la situación del mundo ha alterado los planes de Afri, pues dada la temporada de confinamiento la actriz tendrá que vivir algunos meses de embarazo desde casa y con festejos inciertos.

Ante esta situación, Zavala compartió una tierna foto en la que ya se deja ver su baby bump; esta publicación la acompañó con un gran mensaje de paz para todas las futuras mamás que tendrán a un bebé en tiempos de contingencia sanitaria.

“Mamá, sé que es difícil. Y que esta no es la forma en que imaginaste tu embarazo, ya sea el primero, o segundo. Sin baby showers, sin contacto social, con miedo al contagio, miedo a estar sola, miedo a parir en hospital, en el que se supone, sería el lugar más seguro para hacerlo. Este no era el mundo en el que planeabas dar a luz a tu bebé, esta no es la forma que se suponía debía ser. Esta bien si lloras un poco, porque esta bien llorar a los ‘hubieras»‘y al ‘ojalá fuera diferente’, está bien sentirte temerosa, está bien estar ansiosa».

Éstas fueron algunas de las palabras que escribió la actriz, sin duda nos sacaron las lágrimas y muchas madres compartieron el mismo sentimiento a través empoderados comentarios.

Por otro lado, la actriz y su pareja, León Peraza, se encuentran muy felices y afortunados de estar viviendo esta maravillosa etapa. África Zavala reveló recientemente el sexo de su bebé: ¡será un fuerte y saludable niño!

Esperamos que el embarazo de la actriz siga siendo una hermosa experiencia y a pesar de las circunstancias pueda disfrutarlo al máximo, ¡y con muchas galletas más en su pancita!