¡Élite nos dejó con ganas de más! La última temporada ha sido una completa locura

¡Exigimos una temporada más, Netflix!

Este fin de semana, después de una larga espera, por fin tuvimos entre nosotros la nueva temporada de la famosa serie española Élite y sin duda es una verdadera joya.

Capítulo a capítulo quedarás atrapado porque la historia está más viva que nunca. Ahora, queremos advertirte que puede haber spoilers en la nota, y si aún no terminas de verla, te recomendamos no seguir leyendo. Una vez explicado, comenzamos.

via GIPHY

Lo bueno

Justo cuando imaginas que la historia no puede tener algo peor, sin duda no estás analizando las cosas como se deben. En cada capítulo tendrás las emociones al tope, sentirás que eres bipolar, porque en un momento estás riendo y después te pones a llorar.

En esta nueva faceta de la historia podremos conocer un poco más de Rebecca y la vida ilícita que lleva su madre, además de que estará más cerca de Samu que nunca, pero no todo será perfecto.

via GIPHY

Otro personaje que también tendrá mucha más relevancia será Ander; después de la noticia de su enfermedad, no le quedará más que luchar por vivir; aunque las respuestas no son tan alentadoras, él continuara su lucha para vencerla.

El trío de Polo cambia esta temporada y ahora estará a lado de Cayetana y Valerio para lograrlo. Tristemente, como se vio en el tráiler, no todo quedará olvidado y la muerte de Marina le cobrará bastante.

via GIPHY

Lo malo

Los nuevos personajes, sin duda. Y es que no podrás negar que fueron innecesarios, realmente no entendemos el punto de su existencia en la historia, todo podía ser mejor con ellos o sin ellos. Incluso lo complican todo y no encontramos mucho sentido de su existencia y tan no nos han gustado, que ya hasta olvidamos sus nombres.

via GIPHY

Lo pésimo

Aún no es oficial que tengamos nueva temporada. Y es que desde que terminaron de grabar, han comentado que ésta se trataba de la última temporada y que ya no tendrían más historia.

Sin embargo, aún tendremos un rayito de esperanza, pues ya hay rumores, por parte de los directores, de que sí podría haber una temporada más, qué decimos una, hasta dos.

Eso sin mencionar que ya no vimos en nada a los guapos de Jaime Lorente y Miguel Herran, que por temas de agenda, tuvieron que desaparecer de la producción.

via GIPHY

La verdad tuvimos más cosas buenas que malas y esperamos, de todo corazón, que nuestras plegarias sean escuchadas y que pronto tengamos noticias al respecto.