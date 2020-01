¡Ella es Miss Veracruz y ha roto todos los esquemas de belleza!

Un ejemplo total de que no existen imposibles

Su nombre es Gabriela Molina, tiene 24 años y representará a Nanchital en el certamen de Miss Veracruz.

Gaby tiene toda una historia y es que desde muy pequeña tuvo muchas dificultades, incluso los doctores aseguraban que no pasaba de los 15 días de vida.

A pesar de su discapacidad, eso no ha sido un impedimento para que Molina realice todas sus actividades como lo es comer sola, utilizar su celular, usar la computadora y más. Gracias a todo esto, la participante a la corona terminó su carrera de Psicología y se dedica a dar pláticas de superación personal.

Durante una entrevista para la televisora Imagen, Gaby aseguró que el no tener una parte de su cuerpo no la hace sentir mal, pues mentalmente está completa, y en eso no tiene ninguna discapacidad.

«Yo tengo la discapacidad porque si me levanto y me veo al espejo o tú me ves y la tengo, es física; tengo 24 años viviendo (así) y para mí nos es una discapacidad. Yo me siento como una persona normal, porque he vivido mi vida así; mi discapacidad no es un límite, al contrario”.

Para el concurso de belleza la veracruzana pidió que se le tratara como una concursante más y que no tuvieran excepciones con ella.

«Yo entré al certamen pidiendo que me tomaran como otra participante: Voy a pasar las mismas pruebas que todas van a realizar; por eso me estoy preparando en todos los ámbitos, estoy tomando muchos talleres para tener el mismo nivel que todas, una competencia igual que las demás”.

Aunque tiene en mente hacer una especialidad en Criminología y más tarde poder ejercerla, Gaby luchará hasta el último punto para demostrar a todas las niñas que no existen los imposibles y que no tengan miedo de hacer lo que se propongan.