Kelly Conner fue diagnosticada con cáncer de mama desde enero de este año, y desde entonces, como parte del tratamiento para vencer esta enfermedad, su esposo, Albert Conner, de 44 años, la ha acompañado en todas sus quimioterapias.

Los Conner son una hermosa familia y tienen 3 hijos; por su parte, Kelly no ha dejado de luchar para recuperarse, y su esposo ha sido de gran apoyo en este camino, pero todo cambió para ellos cuando el hospital comenzó a restringir los accesos a las personas debido a la pandemia.

A partir del inicio de la cuarentena, Albert tuvo que quedarse afuera del hospital, mientras Kelly llegaba a sus quimioterapias. Para sorpresa de Kelly, Albert encontró la manera de darle todo su amor y apoyo desde la ventana del hospital.

Kelly, de 40 años, pensaba que su marido se regresaba a su casa después de que la dejaba en el centro de salud, pero se llevó una gran sorpresa cuando Albert le envió un mensaje de texto en donde le decía que volteara hacia su ventana y se fijara en la zona de parking.

Su esposo estaba literalmente sentado sobre la banqueta con un letrero especial para Kelly. «No puedo estar contigo, pero estoy aquí contigo. Gracias a todo el personal».

«I didn’t feel right not being a part of it because I had promised her that I would be there every step of the way and I felt like I would be breaking my word», Albert Conner told. «Good Morning America, I just got a poster board and our kids and I colored it».

«As soon as he texted me, I just kind of lifted up in my chair a little bit to peer out the window and he was just right there,» she said. «It immediately brought tears to my eyes and I felt a love for him right then in that moment, that he would do that for me».

La pandemia del COVID-19 está inspirando a las personas a usar su creatividad para poder apoyar a sus seres queridos y al personal sanitario.