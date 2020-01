Hilary Duff, más delgada y hot que nunca

La actriz brilla con su nuevo look Hilary Duff está en su mejor momento, simplemente ¡on point! A sus 32 años luce más guapa que nunca, ¿su secreto? Al parecer los 30 le sientan bien y una gran estilista detrás de esa cabellera rubia. View this post on Instagram Whoa @riawna how’d you make my […]