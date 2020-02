¡Joy Huerta presentó a su esposa!

¡Misterio resuelto!

Joy terminó con una de las incógnitas más grandes que tuvimos en 2019, ¿quién se quedó con el perro? ok, ok, no, pero ya sabemos quién era la mujer misteriosa que la hace tan feliz y con quien decidió formar una linda familia.

Se trata de Diana Atri, a quien presentó oficialmente en el día más romántico del año, San Valentín. Joy subió una foto a Instagram junto a su esposa, pero a diferencia de otras ocasiones por primera vez Joy dejó al descubierto su rostro, pero no sólo eso, también la etiquetó en la publicación.

Los fans enloquecieron con la gran revelación, además Joy aprovechó para dejarle a su amada esposa un romántico mensaje que todos sus seguidores aplaudieron obteniendo 585 k me gusta en dicha publicación, aunque no pudimos ver ningún comentario, pues la cantante prefirió mantener el post en privado, por aquello de los haters.

Diana, la esposa de Joy, ya tiene cuenta en Instagram y con tan sólo 2 publicaciones en su feed y 3 días abierta consiguió más de 80 k seguidores.