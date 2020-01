¡La nueva temporada de «YOU» es peor de lo que imaginábamos y TIENES que verla!

Hace unos días, como bien sabes, Netflix estrenó la Segunda Temporada de la serie «YOU» que nos atrapo desde el minuto uno.

La historia del psicópata Joe Goldberg (Penn Badgley), que nos hace amarlo y odiarlo al mismo tiempo, por fin ha regresado y no tienen idea de lo que les espera.

Beck sigue presente.

En está nueva temporada, encontrarás a un Joe mucho más tranquilo, tratando de dejar los fantasmas de Guinevere Beck . Como recordarás, el final de la temporada uno, la protagonista muere a manos de Goldberg de una manera muy trágica.

Conforme avanza la trama, te darás cuenta que él aún no deja atrás su muerte y que estará mucho más presente de lo que imaginas.

Nueva obsesión

No podríamos decir que hay nueva temporada, sin una nueva chica, que ha cautivado a nuestro psicópata favorito. Su nombre es Love y aunque el personaje aparentemente se desarrolla de una manera muy rápida, no todo es color de rosa. Sin duda hará que explote tu cabeza de una y mil maneras por todo lo que esconde.

Muertes

Por supuesto, el pasatiempo favorito de Joe, sí, además de acosar chicas, ese es el de matar y por ello no faltará de eso en está temporada.

Aunque no lo creas varias de ellas, ni siquiera serán de Joe.

La verdadera historia de Joe Goldberg

Y ya que estamos hablando de él y su manía por matar personas, en está nueva parte podrás conocer la historia de nuestro personaje y el porqué ha llegado a ser ese maniático. Sí creías que lo de la caja de cristal y el librero eran algo fuerte, tenemos que decirte que aún no has visto nada.

Sólo te adelantamos que por fin conocerás su más grande secreto.

Candace Stone

Como recordarás en la temporada pasada, conocimos al gran amor de Joe, o más bien la primera gran obsesión. Está pelirroja, que por un momento creíamos muerta, regresa para está segunda entrega con mucho más.

Su principal objetivo principal será el de perseguir al protagonista durante su travesía en Los Ángeles. Pero por supuesto no será nada fácil y tendrá que enfrentar muchas cosas para descubrirlo.

Las hermanas/vecinas que sabrán todo

Como era de esperarse, tendremos nuevos personajes y unas de ellas son Delilah (Carmela Zumbado) y Ellie Alves (Jenna Ortega). Ambas hermanas talentosas y amantes de la escritura, mientras una trata de consolidarse como una reconocida periodista, la otra busca sobre salir como guionista.

Ellas estarán en gran contacto con el personaje de Penn y tendrán un rol sumamente importante. No deberás perderlas de vista, además tendrás cariño por ellas desde el primer momento.

Hermano detective y mejor amigo.

La nueva conquista de Joe no llega sola, en la primera temporada la protagonista se muestra con hermanos más chicos, pero no tienen una gran relación. Ahora Love sí lo hace y su nombre es Forty Quinn (James Scully).

No te dejes sorprender por su actitud, porque en realidad es mucho mas observador de lo que crees. Jugará un papel sumamente importante en la vida de Goldberg y podría ser también su peor verdugo.

Hay muchas cosas que sin duda te dejaran en shock en está temporada, pero realmente debes verla, sí creía que el final de otra había sido algo de impacto, no te imaginas lo que se viene de verdad.

Además, en otras cosas, tenemos que contarte, que accidentalmente Penn Badgley reveló de manera accidental durante una entrevista lo que podría venirse en la posible tercera temporada.

«Ella no parece ser el mismo tipo de persona. No parece el mismo tipo de depredador. No parece ser… Ya sabes, me atrevo a decir que en la tercera temporada… ¡Ay Dios!».

