La respuesta de Andrés Manuel tras saludar a la mamá del Chapo Guzmán

Después de los videos que se difundieron en Internet del Presidente de México saludando a la madre del Chapo Guzmán en su visita a Badiraguato, Sinaloa, nuevamente nuestro país se convierte en noticia internacional.

María Consuelo Loera Pérez, madre "El Chapo" Guzmán, acudió a saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Badiraguato.

Andrés Manuel, en medio de una pandemia y su recorrido nacional, convierte en viral este momento en el que se acerca a la madre del Chapo, que además le dio una carta para pedirle que la apoye para poder visitar a su hijo en prisión, a quien no ve desde hace 5 años.

Esta acción del Presidente de la República lo ha llevado a sospechas sobre su relación con el Cártel de Sinaloa. Hoy en su conferencia matutina fue cuestionado por una reportera acerca de este encuentro, a lo que Andrés Manuel dio una respuesta que sorprendió a todos los mexicanos.

«Pero eso son otras cosas, esa es la hipocresía del conservadurismo, yo me reúno con la señora, la saludo, y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora. ¡y no dicen nada!, de veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía… y que acepten que no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos»

Ante la respuesta efusiva de AMLO, la reportera preguntó al presidente si el saludo no significó absolutamente nada, a lo que el mandatario respondió un rotundo NO.

Por otro lado, Andrés Manuel mencionó durante la conferencia de esta lunes por la mañana que él sólo tiene un gran respeto por los adultos mayores y por esta razón iniciará los trámites para que la señora pueda ver a su hijo en Estados Unidos.