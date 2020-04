Desde nuestras casas es realmente complicado poder ver lo que está sucediendo en el campo de guerra: los hospitales. Los centros de salud y el personal sanitario son los únicos que han vivido la pandemia minuto a minuto, los que saben la verdad y los que nos pueden salvar.

Great news! A 93-year-old patient is discharged from hospital after beating #coronavirus . pic.twitter.com/JWOelooa5b

Se han hecho virales toda clase de fotos y videos de los médicos y enfermeros trabajando 24/7 para combatir el virus entre los contagiados. Hemos visto todo tipo de contenido, algunos nos han sacado las lágrimas y otros simplemente nos han hecho reír, porque hasta este punto del camino sólo nos queda seguir adelante y saber que esta tragedia mundial pronto llegará a su final.

"This is how we started our morning today. Our team said a prayer, asking God for guidance and protection while we are at work, and to keep us and our families safe." – Danny Rodriguez, Senior ER tech, Jackson South Medical Center pic.twitter.com/3BhkhZFrpO

Una vez que el personal sanitario ha hecho su trabajo y realmente «no hay nada más que hacer», siempre queda algo más por hacer, ¡y es rezar!

These are doctors and nurses. They lined up on the roof praying and worshipping our God. pic.twitter.com/3BRzDitStc

Las imágenes hablan por sí solas: personal sanitario en la clínica Jackson South Medical Center, en Miami, Florida, inician la mañana rezando para que los pacientes mejoren y la pandemia termine. Además, los enfermeros y personal técnico del hospital piden a Dios por sus vidas y el bienestar de sus familias.

This is the most EMOTIONAL video i have seen today

Health workers praying to God before start of work

Mind you Italy have lost 51 doctors to #COVID19

And another thing I noticed

• Fully kitted with PPE

God will definitely help us but we need to help ourselves first!!! pic.twitter.com/eyyFFPtBHO

