¡No podemos con esto! Katy Perry ha perdido un ser querido y no podemos con la tristeza

Hace unos días, Katy Perry anunció, de manera oficial, que estaba esperando su primer bebé junto a su prometido Orlando Bloom. A través del video «Never Worn White», la cantante mostró por primera vez su pancita y así dejó atrás todo los rumores que la envolvían con respecto a ello.

Justo cuando pensaba que su felicidad estaba completa y, que se encontraba en el mejor momento de su vida, llega a ella una de las perdidas más grandes.

Tristemente Perry ha perdido a su abuelita.

La tarde este domingo, se dio a conocer que Ann Hudson, falleció a la edad de 99 años, aunque hay poca información sobre el deceso, la señora dejó este mundo en su cama y rodeada de sus seres queridos.

Durante varias alfombras, Ann fue la date perfecta para la interprete de «Never Really Over», cada vez que llegaba acompañada de ella robaba corazones y sin duda se convertía en la estrella.

Hubo incluso un concierto, en el que acompañó a su nieta y fue inevitable que robará los reflectores. Hoy lamentablemente la ha perdido y justo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Katy always made her grandma feel like the most special and luckiest person in the world. RIP Ann Hudson. Thx grandma. @katyperry we’re here for u pic.twitter.com/AbhH0yHvV3

— natalia (@__goldenhour) March 9, 2020