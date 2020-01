OMG ¡Angelina Jolie rompe el silencio por el encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt!

Desde que Jennifer Aniston y Brad Pitt protagonizaron, literalmente, la entrega de los SAG Awards, internet y el mundo no ha parado de hablar de ellos y su amor.

Metas de relaciones con tus ex: Jennifer Aniston gana el SAG a mejor actriz en una serie dramática y Brad Pitt la observa en una pantalla desde otro punto del evento. #SAGAwards2020

Y es que no podemos mentirnos, como bien dice el dicho «Donde hubo fuego, cenizas quedan», y ellos pondrían la prueba de ello.

Para casi todo el mundo, esto significaba amor puro, y decimos casi porque al parecer existe una persona que podría no estar del todo contenta con esta situación. Y sí, estamos hablando de su ex, Angelina Jolie.

Hace apenas unos días el portal Hollywoodlife compartió que ella está al tanto de toda la historia, y que la relación de Aniston y Pitt podría nunca haberse terminado, según una fuente cercana a la actriz.

«Ellos ya eran amigos desde antes. Angelina estaba enterada de esa relación y no tenía problema», aseguró la fuente.

Por otra parte, la misma fuente aseguró que tras el reencuentro televisivo de la ex pareja, Jolie no estaba mortificada y lejos de sentirse mal, estaba muy tranquila.

«Realmente lo que pasó no es algo que le moleste, ella (Angelina) está enfocada en otras cosas y esto que sucedió no es algo que le quite el hambre».