OMG ¡Penn Badgley se convertirá en papá!

Hace unas horas Penn Badgley y Domino Kirke confirmaron que tendría a su primer bebé.

A través de un posteo en Instagram, la esposa del protagonista de You compartió una imagen de su pancita, acompañada de un texto motivador.

Desde hace tiempo, tanto Kirke como Badgley estaban buscando convertirse en padres, pero tristemente el destino lo había querido hasta ahora.

Como muchos saben, ella es madre de un pequeño de 10 años, pero no compartía la paternidad con el actor, hasta ahora. Situación que, asegura, la llena de felicidad total y que gracias a esos años de experiencia hará un mejor papel para el nuevo miembro de la familia.

«Cuando estaba embarazada, a los 25, no sabía nada. No tenía comunidad. Me sumergí feliz e inocentemente en el nacimiento y sus misterios. Ahora, con 10 años que me valieron de experiencias, agradezco lo que aprendí y lo atesoró demasiado. Desde ahora ya están enseñándome cómo permanecer de un manera en que nunca habíamos hecho. ¡Gracias!».