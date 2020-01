OMG Vanessa Hudgens y Zac Efron, ¿juntos otra vez?

El fandom se ha emocionado con esto

Después de casi nueve años, Austin Butler y Vanessa Hudgens han puesto fin a su relación definitivamente.

Algunas personas sienten tristeza por este hecho, y es que si lo analizamos eran una pareja adorable.

Ahora que nuevamente Hudgens ha regresado a la soltería hay algo que los fanáticos aún no pueden olvidar y esa es su relación con el guapísimo Zac Efron.

Resulta que miles de seguidores ya han sacado la teoría y la no tan descabellada idea de que regresen. Y es que muchos no han podido olvidar a Zanessa, nombre que le dio en aquel momento el fandom a esta pareja que sin duda nos marcó durante nuestra adolescencia y que por cierto nos encantaba sobremanera.

Ahora que nuevamente la vemos libre y con todo para seguir disfrutando, algunos aseguran que hasta el mismo Zac estaría contento por ello y dispuesto a reconquistarla.

Por ello ya han creado varios memes en los que aseguran que su ex co-estrella podría buscarla ahora que nuevamente se encuentra libre.

Zac Efron on his way to Vanessa Hudgens’ house after hearing she’s broke up with Austin Butler pic.twitter.com/D419nPL4IP — Childhood Shows (@ChildhoodShows) January 15, 2020

Me finding out Vanessa Hudgens and Austin Butler broke up, but then realizing this is Zac Efron’s chance to revive Zanessa pic.twitter.com/a3oQiynRtg — Yvancé (@Yvannahhh) January 14, 2020

So you’re telling me Zac Efron & Vanessa Hudgens are single at the same time….? pic.twitter.com/LkPo2CSlV0 — Sarah (@sarahleslie_) January 14, 2020

Cuando te enteras de la separación de Vanessa y Austin // cuando te das cuenta que ahora sí puede volver con Zac Efron!!#VanessaHudgens pic.twitter.com/IENeEQaWAG — Jizzy🍒 (@JizzyAguilar) January 14, 2020

A Zac Efron le gusta esta noticia. Ahora que Vanessa Hudgens y Austin Butler se separaron, Zac tiene luz verde para estar con Austin. https://t.co/KkUbJRafyJ — Alex Toni 💨 (@AlexToniYT) January 14, 2020

Recordemos que Efron no ha tenido una pareja estable desde que terminó con la protagonista de «Un Caballero Para Navidad» y aunque no podemos confirmar nada por parte de los dos, si existiera la posibilidad de una reconciliación, sin duda nos encantaría verlos juntos.

via GIPHY

Claro, después de Jennifer Aniston y Brad Pitt… porque como dice el dicho, «donde hubo fuego, cenizas quedan».