¡Paren todo, «P.S. I Love You» tendrá su secuela!

Si te quedaste con ganas de más en su primera parte, te contamos que P.S. I Love You ya tiene secuela y estamos ansiosos por verla.

Resulta que la escritora de la historia, Cecelia Ahern, confirmó en sus redes sociales la secuela de esta historia que nos emocionó hasta el tuétano y nos dejó con ganas de más.

A través de su cuenta de Twitter, la irlandesa confirmó que la historia llevará por nombre «Postscript».

🚨 I have BIG NEWS! 🚨

I’ve written the sequel to PS I LOVE YOU – titled POSTSCRIPT.

POSTSCRIPT will be published September 19th in the UK & Ireland. I hope you’ll welcome back Holly… & Gerry…& that reading it will be as emotional for you as it was for me. 💙#Postscript pic.twitter.com/ldAqLfFpmv

— Cecelia Ahern (@Cecelia_Ahern) March 11, 2019