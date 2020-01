¡Shakira está oficialmente casada con Piqué!

Desde que Shakira y Piqué iniciaron su familia, no hemos dejado de preguntarnos cuándo sería el día que por fin veríamos a la colombiana de blanco.

Aunque ya tienen una relación más que formal, no deja de pasar por nuestra mente, que en realidad la pareja SÍ está casada y, después de tanto misterio, por fin habría quedado eso resuelto.

Hace algún tiempo Shakira confesó en una entrevista que a pesar de tener una hermosa familia y estar completamente enamorada de Gerard, sin duda el matrimonio era algo que le aterraba.

«El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento».