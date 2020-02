Toni Kroos lanza mensaje sobre México y por supuesto internet no perdona

¡No, Toni, tú no!

Si existe un jugador actualmente que nos encanta dentro y fuera de la cancha, ese es sin duda Toni Kroos. Este alemán ha destacado por su juego con el Real Madrid y por supuesto con su selección.

Cuenta con varios títulos de Champions, Liga y un Mundial.

Lamentablemente hoy no podemos hablar de sus logros, porque nos ha roto el corazón. Hace unos día el mediocampista compartió en sus redes sociales el avance de su documental «Kroos», el cual estará disponible en Amazon Prime, situación que alegró a todos.

Por supuesto la gran incógnita del público mexicano es la fecha de su llegada. Cuando un aficionado le preguntó la fecha del estreno, el futbolista respondió de una manera que nadie esperaba.

«Creo que en México no tienen Amazon Prime»

Aunque incluso el jugador compartió una página para verlo «como opción», ya había herido los sentimientos de todos.

I dont think there is Amazon prime in mexico. All options here: https://t.co/TFrMC96nXk https://t.co/IEhKLgEjZs — Toni Kroos (@ToniKroos) February 9, 2020

Y como era de esperarse, recibió miles de comentarios en respuesta a su tweet.

Yes, We have. Actually you can find this lovely Picture there called “How to lose a world cup in 10 days”. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/KddqARnq6D — Kike Ruíz ™ (@kikeruizoficial) February 10, 2020

Les ganamos en el mundial y si tenemos Amazon Prime. — JP Vargas (@mrpamps) February 10, 2020

Muchos de ellos recordándole cuando la Selección Mexicana derrotó a Alemania en el Mundial.

Saludos! Se ve que todavía la traes bien adentro pic.twitter.com/TacjOFwsRP — Víctor Bazan (@BazanOficial) February 10, 2020

Algunos le recordaron que contaban con Hirving «El Chucky» Lozano, quien fue su verdugo en aquel encuentro.

Si tenemos Prime… y tenemos al Chucky 🤭 pic.twitter.com/ZRgnvM1Tjg — Hevac (@hhvazquezac1982) February 10, 2020

Si tenemos, pero preferiría ver un documental de @HirvingLozano70 para ver el gol que les metimos en el mundial… — Arellano (@rober_arellano) February 10, 2020

Aunque Kroos no ha hecho ningún comentario al respecto, creemos que el alemán no está muy enterado de lo que se distribuye por acá. Cometió un error, pero al final no pensamos que fuera intencional.

Ustedes, ¿qué opinan?