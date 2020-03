View this post on Instagram

Muchas gracias a todo el equipo de @revistasaleelsol.tv por darse la oportunidad y el espacio para visitar la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, y conocer sobre su cultura y tradiciones. Ojalá regresen pronto para degustar los platillos que hicieron falta y para conocer los paisajes que la rodean. Sean siempre bienvenidos. Pd: ¡Qué fotos tan maravillosas! 📷@mikephotox 👗@lucy_arroyo_m @atovarp @glow_leon @sal_franco #milindotlaxiaco