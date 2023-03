Sofía Castro hace su debut en Hollywood a lo grande

Sofía Castro entra al mundo del cine, y lo hace por la puerta grande. Con gran orgullo, emoción y felicidad, la actriz mexicana anunció este gran paso en su carrera. Y es que después de llevar más de 10 años en el mundo de la actuación, la joven ha conseguido un papel protagónico en una producción de Hollywood.

Su gran debut como estelar lo hará en “Snag: Chapter one», una cinta escrita, dirigida y protagonizada por Ben Milliken que mezcla la acción y el misterio. De acuerdo con Rotten Tomatoes, la película sigue la vida de Snag, quien acaba de descubrir que Valentina (Sofía Castro), a quien creía muerta, realmente está viva, pero se encuentra cautiva por un grupo de mafiosos. Al conocer esta información, Snag hará todo lo que esté a su alcance para rescatar al amor de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paramount Home Entertainment (@paramountmovies)

Los sueños sí se cumplen

La actriz lleva más de un año guardando este secreto; fue a finales del 2021 cuando audicionó. «Valentina llegó en diciembre cuando hice un casting. La verdad que fue un casting muy difícil porque el director me pidió bastantes escenas y estaban muy complicadas», recordó la actriz.

Durante varias semanas Sofía Castro se mantuvo con la incertidumbre de si se había o no quedado con el personaje que tanta ilusión le daba interpretar, pues amaba el proyecto. En Año Nuevo deseó realmente quedarse con el rol, y la magia de los Reyes Magos hizo lo suyo. «El 5 de enero de 2022 me llamaron para el callback y lo hice con el director. Por la noche me dieron la noticia de que me había quedado con el papel de Valentina», cuenta Sofía con emoción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Castro (@sofia_96castro)

El protagónico de Sofía Castro en Hollywood

La película llegará a los cines estadounidenses este 28 de abril, y a las plataformas de streaming unos meses después. Aunque ya falta muy poco para el estreno, la mexicana no puede esperar para que el mundo conozca a Valentina. De acuerdo con Castro, «Valentina es una mujer valiente, fuerte, libre, que no deja que nada ni nadie le diga que no».

Dentro de todas las adversidades que existen entre Snag y Valentina, ella hará todo lo posible para que su amor sobreviva. «Tiene muy claro lo que quiere. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor», cuenta la artista.

Para Sofía, obtener este papel fue un sueño hecho realidad, pues a pesar de que su carrera ya lleva algunos años, el formar parte de un proyecto de Hollywood es algo que siempre tuvo en mente. «En lo personal, representa que los sueños sí se cumplen y que tienes que ser disciplinada».