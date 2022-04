Sofia Vergara sorprende con radical cambio de look

Sofía Vergara es una de las actrices que a lo largo dl tiempo ha mantenido muy definido su estilo, llevando look conservador y sofisticados que caracterizan su personalidad, a lo mucha Sofía podrá costar por cortar algunos centímetros de su melena o escoger llevar algún tipo de flequillo para varias un poco la forma de su pelo.

Sin embargo, esta vez la colombiana nos sorprendió al apostar por una pelea completamente distinta de cómo nos ha acostumbrado a verla. A través de su perfil de Instagram, compartió una publicación en la cual podemos apreciarla luciendo una melena lacia en color azul con algunos reflejos platinados.

Sofí confesó que quien la inspiró a lucir este nuevo look, fue la cantante el momento, Karol G, que desde hace algunos meses lleva una melena azul, la cual se ha convertido en distintivo de la figura artística. Aunque realmente no sabemos si la actriz vaya a optar por llevar este color en su día a día, lo que sí es un hecho es que este look completamente atrevido le proporciona aires de mayor juventud.