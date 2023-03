Suri Cruise está a punto de entrar a la universidad y luce guapísima

Suri Cruise está a punto de cumplir 17 años y ya se encuentra en búsqueda de la universidad perfecta para iniciar su carrera en la industria de la moda, de acuerdo con lo que una fuente cercana reveló a Daily Mail. Algo que no nos sorprendería considerando que la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, desde muy pequeña se ha destacado por su gran estilo.

Claro que considerando el buen gusto y conocimiento de moda por parte de su madre, no podríamos esperar que Suri no siguiera los pasos fashionistas de su mamá, quien además ha sido un gran apoyo al momento de buscar la opción adecuada para iniciar su carrera profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katie Holmes (@katieholmes)

Suri no puede negar a sus padres, pues es una de las afortunadas que sacó los mejores rasgos físicos de cada uno de sus progenitores. Teniendo como papá a Tom Cruise, considerado uno de los hombres más guapos del mundo, y a la hermosa Katie Holmes como mamá, Suri se ha convertido en una de las teens más privilegiadas no sólo por las oportunidades que tiene al alcance en el mundo de Hollywood, sino por su belleza.

A ello se suma su buen gusto para vestir con prendas boho chic y los jeans holgados, un estilo clásico y cómodo, nada despampanante, lo cual hace juego con beauty looks que apuestan por lo natural.

La relación con Tom Cruise

De acuerdo con varias fuentes cercanas a la familia, la relación de Suri con su madre es muy cercana, algo que lamentablemente no podemos decir de su padre, Tom Cruise, pues van 10 años en los que el actor no ha visto a su hija. ¿Cuál es la causa? De acuerdo con las especulaciones, la razón por la que el actor no ha visto a Suri tiene que ver con la Cienciología, el sistema de prácticas y creencias religiosas al que Tom le es 100% fiel.

Anteriormente sus creencias religiosas ya le han traído problemas familiares, de hecho, se dice que fue la razón de sus separación con Nicole Kidman en 2001. Ahora se especula que por reglas de la misma no puede acercarse a Suri, pues ella no practica la misma religión, por lo que no es vista como su hija.

Tom Cruise ya ha hablado al respecto, especificando que la Cienciología no tiene nada que ver con su distanciamiento, y que la razón principal es debido a su apretada agenda y todos los proyectos que tiene. Pero ¿tanto como para no ver a su hija en 10 años?