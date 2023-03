Tammy Parra termina su relación y nos da un mensaje de amor propio

Esta semana la influencer Tammy Parra ha sido tendencia en redes sociales, aunque las razones han sido toda una montaña rusa.

Hace unas semana su ahora ex novio Omar Núñez, hizo una tendencia en TikTok en donde a través de papelitos le daba dos opciones a Tammy entre las cuales tenía que elegir al azar y así ir armando el itinerario de sus vacaciones. La influencer no sabía de que se trataba hasta el final, cuando Omar le enseñó los papelitos que había elegido y le soltó que se irían de viaje a Paris, una ciudad con la que Tammy siempre soñó con conocer.

Poco se imaginaba Tammy lo que pasaría en este viaje. A través de un plan del que ella no sospechaba nada, Omar llevó a Tammy al pie de la Torre Eiffel, en donde un gran letrero que decía “Marry Me” brillaba rodeado de rosas.

Omar le dijo a Tammy que posaran frente al letrero para jugarle una broma a sus seguidores, como ya lo habían hecho en otras ocasiones. La influencer aceptó, y resultó ser mucho más que una broma. Omar le propuso matrimonio a Tammy y ella aceptó. La noticia fue bien recibida por sus seguidores pesa a los comentarios llenos de hate que nunca faltan, sobre todo ente más fama tengan las personas involucradas.

¡Todo se terminó!

Un día después de que anunciaran su compromiso, salieron a la luz pruebas de que Omar le había sido infiel a Tammy hablando no con una, sino con otras mujeres a través de Instagram.

Principalmente se volvió viral la historia de una de ellas, pues aseguraba que ya habían tenido encuentros, planeaban el siguiente al regreso de su viaje e incluso se mandaban DMs mientras él estaba en Paris con Tammy pidiéndole matrimonio. La noticia cayó como balde de agua fría y no podemos imaginar lo que fue para Tammy, quien se limitó a seguir publicando cosas de su viaje y no decir nada al respecto. Hasta el día de hoy.

Una verdadera lección de amor propio

A través de un video en TikTok, la influencer anunció el fin de su relación. Y entre lágrimas explicó porqué. “Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación», empezó Tammy antes de agregar que ella vive bajo una regla de oro: «…dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero, y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer».

Con estas palabras la influencer nos da un claro mensaje de que antes que cualquier cosa hay que valorarse a uno mismo y respetarse. La vida nos puede poner en situaciones inesperadas pero lo más importante siempre va a ser el amor hacia nosotros mismos y todo lo que hagamos para mantener nuestra integridad.

La influencer ya se encuentra de regreso a México y en esta difícil y dolorosa situación que está pasando, agradece mucho a sus seguidoras todos los mensajes de apoyo que le han enviado. A pesar de que aún sigue procesando todo lo ocurrido en los últimos días, Tammy demuestra la gran persona que es y la fortaleza que tiene: «Me quedó con la tranquilidad de que yo di mi 100%, yo di mi lealtad, di mi respeto. (…) Yo sólo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima. Saldremos de esta y volveremos a brillar, y más fuerte, ya lo verán.»