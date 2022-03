¡Tendremos más de Tom Brady en el campo! El jugador confirmó su regreso a la NFL

Hace alrededor de un mes, la leyenda de futbol americano Tom Brady hizo oficial su retiro de la NFL poniendo fin a una era luego de haber conseguido siete anillos, convirtiéndose en un elemento clave de los equipos a los que perteneció: obtuvo seis títulos con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno con los Bucaneros de Tampa Bay.

Sin embargo, este domingo la estrella informó que su lugar aún sigue en el campo y no en las gradas, y a través de sus redes sociales confirmó que jugará su temporada 23 con los Bucaneros de Tampa Bay, no sin antes destacar lo fundamental que es para él contar con el apoyo de sus compañeros de equipo y el amor incondicional de su familia.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora”, escribió Brady. “Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Sin ellos, nada de esto es posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”, confirmó la estrella de la NFL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Brady (@tombrady)

Gisele Bündchen no dudó en demostrar su apoyo al jugador ante la espectacular noticia que pintó una gran sonrisa a los aficionados al deporte de las tacleadas. «¡Aquí vamos de nuevo! ¡Vamos amorosos! ¡Vamos Bucs!», comentó Gisele en el post que realizó Tom en su cuenta de Instagram.

¡La leyenda de la NFL aún tiene mucho que dar en el campo!, e indudablemente nos hará disfrutar de su temporada 23.