¡The Mansion by EstiloDF y Nescafé® tienen el plan perfecto!

El fin de semana está a la vuelta de la esquina, esos días en que amamos hacer locuras y compartir momentos únicos con amigos, en pareja o en familia, y qué mejor que hacerlo con algo completamente diferente.

Ubicado en Polanquito, a solo unos pasos del parque Lincoln, @themansionedf es un lugar lleno de magia, con los spots más divertidos y creativos que te permitirán explotar tus ideas al máximo para crear los mejores videos, stories y selfies, teniendo los increíbles backs de fondo.

Por si esto fuera poco, The Mansion by EstiloDF abre sus puertas a @nescafemex para celebrar sus 75 años, sorprendiendo a todos los amantes del café con los spots más cool, en los que podrán capturar fotos increíblemente divertidas. Esta activación está disponible del 15 de febrero al 1 de marzo, de martes a domingo, en un horario de 11 am a 6 pm. Para asistir solo tienes que hacer tu reservación en el siguiente link: estilodf.tv/the-mansion/

Al finalizar el recorrido podrás disfrutar de una bebida inolvidable preparada con Nescafé®, de parte de nuestros expertos.

¡No te pierdas esta oportunidad y diviértete al máximo creando el mejor contenido para tus redes sociales en The Mansion by EstiloDF y Nescafé®!